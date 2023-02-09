Соседи спасли пенсионерку в Бобруйском районе

8 января в 15.36 от жителей д. Турки Бобруйского района поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в переулке Клубном.

Спасатели оперативно прибыли к месту вызова. Соседи сообщили, что внутри может находиться человек. Работники МЧС в одной из комнат без признаков жизни обнаружили 83-летнего хозяина. Как пояснили очевидцы, пенсионер, когда начался пожар, выбежал на улицу и позвал на помощь соседей. А потом вновь вернулся в дом за документами и имуществом. И это стоило ему жизни.



Его 75-летней жене до прибытия спасателей помогли эвакуироваться соседи. Андрей Лютов и Сергей Параничев, местные жители, увидев пожар, проникли в дом через дверь и вывели женщину на свежий воздух.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество в доме. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Спасатели призывают не оставлять без внимания своих престарелых родителей и помочь в обеспечении безопасных условий проживания.