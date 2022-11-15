Сорта отечественной селекции занимают более 80% посевных площадей Беларуси. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель генерального директора НПЦ НАН Беларуси по земледелию Эрома Урбан, передает корреспондент БЕЛТА.

НПЦ по земледелию проводит селекционный процесс по более чем 30 видам сельхозрастений, охватывает все основные культуры, которые растут на полях страны. Центр вместе с дочерними предприятиями с 1965 года создал более 600 сортов. За последние три года в госреестр включено 22 новых сорта их селекции.

"Все зарегистрированные сорта нашего центра имеют достаточно высокий уровень продуктивности: у зерновых - более 100 ц/га, рапса и зернобобовых - 50-60 ц/га, льна-долгунца - 46-51 ц/га. Эти сорта успешно конкурируют с лучшими достижениями зарубежной селекции. По этой причине в 2022 году на полях страны возделывают более 180 сортов нашего селекционного центра. Они занимают более 80% посевных площадей. А по таким культурам, как озимая рожь, овес, кормовой ячмень, гречиха, яровая пшеница и люпин, отечественные сорта занимают более 90%", - сказал Эрома Урбан.

Белорусские сорта сельхозкультур встречаются и на территории других государств, в том числе России.