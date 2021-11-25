Соревнования по туризму «Властелин леса» прошли в Еловиках

Традиционные соревнования по туризму «Властелин леса» среди воспитанников ГУО «ЦТКиЭ Бобруйска» прошли 20 ноября на территориях детского туристского центра и туристского полигона «Еловики - 2».

Юные туристы отправились в лес, чтобы расшифровать название малоизученного североамериканского животного какомицли и самого большого действующего вулкана Тятя. Чтобы получить маршрутный лист и карту, участникам необходимо было сдать зачёт по прохождению условных препятствий через ручей, сухой каньон, заболоченный участок дороги. Организаторами мероприятия были наведены переправы по параллельным перилам, по гати, по кочкам, по бревну, переправа с использованием маятниковой веревки.

После прохождения искусственно созданных препятствий, ребята выдвинулись в лес на маршрут протяженностью 6 км. На дистанции участники должны были продемонстрировать навыки ориентирования на местности с помощью карты и компаса, найти контрольный пункт с заданиями и определить название деревьев.

Несмотря на сложные погодные условия, юные туристы смогли пройти маршрут и выполнить условия соревнований. Приятным сюрпризом для многих ребят стало то, что в конце маршрута руководители групп предложили еще немного побыть в лесу, развести костер и заварить пропахший дымом травяной чай.

Елена Каспарова, педагог-организатор ЦТКиЭ

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