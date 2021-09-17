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Спорт

Соревнования по спортивному ориентированию Центр туризма, краеведения и экскурсий приурочил ко Дню народного единства

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Соревнования по спортивному ориентированию Центр туризма, краеведения и экскурсий приурочил ко Дню народного единства

Солнечным утром открытое первенство Центра туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи Бобруйска по спортивному ориентированию собрало юных туристов и ориентировщиков Бобруйска, Жлобина, Осиповичей на лесной поляне спортивного полигона «Тепличный». Чтобы участники на равных могли померяться силами и определить сильнейших спортсменов, организаторами мероприятия были разработаны для каждой возрастной мужской и женской групп 5 дистанций. Дистанции отличались протяженностью от 1,5 до 4,5 км и количеством контрольных пунктов на маршруте от 5 до 15 шт.

Совместными усилиями представителей команд (педагогов дополнительного образования) и родителей воспитанников удалось подарить участникам соревнований праздник, хорошее настроение и продемонстрировать способность объединяться и работать в одной команде для общего дела.

Третий рейтинговый старт в этом календарном году для многих ребят оказался весьма удачным. Многие ребята смогли улучшить свои результаты и приблизиться к заветным медалям.

 

Группа1 место2 место3 место
женская10Коваленко ЕкатеринаГисак ВалерияДжалилова Диана
12Корзун АлисаБерестнёва ВераКудревич Ангелина
14Бобкова ДарьяМорозова ВероникаГерасимович Анастасия
16Прокопчик ВалерияДудаль ДарьяХайруллина Виктория
21Пименовская Марина  
мужская10Логиноав СергейБобков АлександПрокопчик Макар
12Кулевский ПавелАврамчик СтаниславЗалеский Глеб
14Костылев МаксимТолкачёв АндрейБаранов Дмитрий
16Землянский НикитаТолкачёв ИльяКуделко Артём
21Кравцов ЕгорКурьян ПавелРудаков Александр
41+Малевич ВячеславСоколов Николай 

 

 

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