Соревнования по спортивному ориентированию Центр туризма, краеведения и экскурсий приурочил ко Дню народного единства
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Солнечным утром открытое первенство Центра туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи Бобруйска по спортивному ориентированию собрало юных туристов и ориентировщиков Бобруйска, Жлобина, Осиповичей на лесной поляне спортивного полигона «Тепличный». Чтобы участники на равных могли померяться силами и определить сильнейших спортсменов, организаторами мероприятия были разработаны для каждой возрастной мужской и женской групп 5 дистанций. Дистанции отличались протяженностью от 1,5 до 4,5 км и количеством контрольных пунктов на маршруте от 5 до 15 шт.
Совместными усилиями представителей команд (педагогов дополнительного образования) и родителей воспитанников удалось подарить участникам соревнований праздник, хорошее настроение и продемонстрировать способность объединяться и работать в одной команде для общего дела.
Третий рейтинговый старт в этом календарном году для многих ребят оказался весьма удачным. Многие ребята смогли улучшить свои результаты и приблизиться к заветным медалям.
|Группа
|1 место
|2 место
|3 место
|женская
|10
|Коваленко Екатерина
|Гисак Валерия
|Джалилова Диана
|12
|Корзун Алиса
|Берестнёва Вера
|Кудревич Ангелина
|14
|Бобкова Дарья
|Морозова Вероника
|Герасимович Анастасия
|16
|Прокопчик Валерия
|Дудаль Дарья
|Хайруллина Виктория
|21
|Пименовская Марина
|мужская
|10
|Логиноав Сергей
|Бобков Александ
|Прокопчик Макар
|12
|Кулевский Павел
|Аврамчик Станислав
|Залеский Глеб
|14
|Костылев Максим
|Толкачёв Андрей
|Баранов Дмитрий
|16
|Землянский Никита
|Толкачёв Илья
|Куделко Артём
|21
|Кравцов Егор
|Курьян Павел
|Рудаков Александр
|41+
|Малевич Вячеслав
|Соколов Николай