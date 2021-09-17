Соревнования по спортивному ориентированию Центр туризма, краеведения и экскурсий приурочил ко Дню народного единства

Солнечным утром открытое первенство Центра туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи Бобруйска по спортивному ориентированию собрало юных туристов и ориентировщиков Бобруйска, Жлобина, Осиповичей на лесной поляне спортивного полигона «Тепличный». Чтобы участники на равных могли померяться силами и определить сильнейших спортсменов, организаторами мероприятия были разработаны для каждой возрастной мужской и женской групп 5 дистанций. Дистанции отличались протяженностью от 1,5 до 4,5 км и количеством контрольных пунктов на маршруте от 5 до 15 шт.

Совместными усилиями представителей команд (педагогов дополнительного образования) и родителей воспитанников удалось подарить участникам соревнований праздник, хорошее настроение и продемонстрировать способность объединяться и работать в одной команде для общего дела.

Третий рейтинговый старт в этом календарном году для многих ребят оказался весьма удачным. Многие ребята смогли улучшить свои результаты и приблизиться к заветным медалям.