Соревнования по плаванию среди спасателей области прошли в Бобруйске

В Бобруйске прошли соревнования по плаванию среди спасателей области. Как сообщили в МЧС, в них приняли участие 90 спортсменов из 26 команд всех подразделений Могилевщины.

- Соревнования проводились в 3 возрастных категориях: до 30 лет, 31-40 лет и старше 40 лет. В первой возрастной категории до 30 лет победил Баронник Глеб (Могилевский ГОЧС). В категории 31-40 лет победителем стал Гусев Антон (Могилевский ГОЧС). В категории свыше 40 лет победил Радецкий Дмитрий (УМЧС), - отметили в ведомстве.

В соревнованиях на дистанции 50 метров приняли участие и женщины. Победила Александра Букинич (Могилевский ГОЧС). В эстафете 4*50 метров победу одержал Могилевский городской отдел по чрезвычайным ситуациям.

В общекомандном зачете места распределились следующим образом:

3 место – ПАСО УМЧС,

2 место – ПАСО-7 Бобруйский ГРОЧС,

1 место – Могилевский ГОЧС.

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