Соревнования по плаванию среди сотрудников подразделений Департамента охраны прошли в Могилеве

В учебно-спортивном учреждении Могилевской городской СДЮШОР прошли лично-командные соревнования по плаванию среди сотрудников подразделений охраны области, посвященные 70-летию со Дня образования Могилевского областного управления Департамента охраны.

В соревнованиях приняли участие 52 спортсмена из сборных команд 17 подразделений охраны области.

Соревнования проводились на двух дистанциях: 100 метров вольным стилем среди мужчин и 50 метров вольным стилем среди девушек.

Открывая мероприятие, начальник областного управления Департамента охраны МВД полковник милиции Игорь Драчев отметил, что для каждого из спортсменов соревнования – это экзамен.

– Каждодневные изнурительные тренировки, большие физические нагрузки — это все становится фундаментом для того, чтобы одержать победу, – подчеркнул Игорь Иванович. – Всем участникам соревнований — «легкой воды», удачи и новых достижений, а зрителям – положительных эмоций и ярких впечатлений! – пожелал Игорь Иванович.

Полная отдача на дорожке, настоящий командный дух, хорошая поддержка коллег – состязание выдалось очень эмоциональным и напряженным, особенно для лидеров. Соревнования по плаванию испытывают силу, технику и концентрацию пловцов в условиях высокой конкуренции.

По итогам командного первенства места определились следующим образом:

Среди подразделений 1 подгруппы:

1 место — Ленинский отдел охраны;

2 место — Бобруйский отдел охраны;

3 место — Октябрьский отдел охраны.

Среди подразделений 2 подгруппы:

1 место — Горецкий отдел охраны;

2 место — Климовичский отдел охраны;

3 место — Шкловский отдел охраны.

Среди подразделений 3 подгруппы:

1 место — Чаусское отделение охраны;

2 место — Быховское отделение охраны;

3 место — Кировское отделение охраны.

В личном первенстве по плаванию не было равных Владиславу Захаренко (Ленинский отдел охраны). Второе место завоевал Алексей Шуньков (Ленинский отдел охраны). Бронзу завоевал Евгений Горбачев (Октябрьский отдел охраны).

В личном первенстве по плаванию среди девушек 1 место завоевала Елена Гавронская (Ленинский отдел охраны). На втором месте – Татьяна Рогачева (Ленинский отдел охраны), а на третьем – Анастасия Андреева (Ленинский отдел охраны).

Поздравляем всех победителей и призеров соревнований! Желаем не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться только вперед.

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