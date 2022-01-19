Соревнования по лыжным гонкам Могилевского областного управления Департамента охраны прошли в Чаусах

Зима уже который день радует нас немаленькими сугробами и снегом, а это настоящая радость для лыжников – гонщиков.

Так, сегодня, в Крещенский сочельник на базе государственного учебно-спортивного учреждения «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Чаусского района» состоялись лично-командные соревнования по лыжным гонкам среди подразделений Департамента охраны Могилевской области.

На открытии соревнований присутствовали почетные гости заместитель начальника Могилевского областного управления Департамента охраны – начальник отдела идеологической работы и кадрового обеспечения полковник милиции Дмитрий Николаевич Васковский и заведующая сектором спорта и туризма Чаусского районного исполнительного комитета Елена Александровна Власик.

Дмитрий Николаевич поприветствовал участников соревнований и отметил, что впервые за последние 10 лет среди подразделений проводятся состязания по лыжным гонкам и пожелал милиционерам успеха, состязательности и чтобы в равной борьбе определился сильнейший.

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