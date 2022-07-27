Соревнования Департамента охраны по мини-футболу проходят в Могилеве
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Торжественная церемония открытия традиционных соревнований Департамента охраны по мини-футболу, приуроченных к 70-летию образования ведомства, прошла 26 июля в Могилеве.
На протяжении четырех дней соревноваться будут 8 команд от всех областей, города Минска и управления Департамента охраны по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств.
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