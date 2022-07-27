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Спорт

Соревнования Департамента охраны по мини-футболу проходят в Могилеве

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Соревнования Департамента охраны по мини-футболу проходят в Могилеве

Торжественная церемония открытия традиционных соревнований Департамента охраны  по мини-футболу, приуроченных к 70-летию образования ведомства, прошла 26 июля в Могилеве.

На протяжении  четырех дней соревноваться будут 8 команд от всех областей, города Минска и управления Департамента охраны по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств.

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