Сообщить о зарплате «в конверте» можно по телефону контакт-центра налоговых органов
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Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Бобруйску напоминает, что в целях получения оперативной информации и разъяснений по вопросам применения норм налогового законодательства, каждый гражданин может обратиться по номеру телефонной справочной системы налоговых органов (контакт-центра) 189 (стационарная сеть) или (017) 229 79 79.
Также операторы контакт-центра примут сообщения о фактах нарушения налогового и иного законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на налоговые органы, в том числе о фактах выплаты заработной платы «в конвертах».
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