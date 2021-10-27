Сообщить о зарплате «в конверте» можно по телефону контакт-центра налоговых органов

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Бобруйску напоминает, что в целях получения оперативной информации и разъяснений по вопросам применения норм налогового законодательства, каждый гражданин может обратиться по номеру телефонной справочной системы налоговых органов (контакт-центра) 189 (стационарная сеть) или (017) 229 79 79.

Также операторы контакт-центра примут сообщения о фактах нарушения налогового и иного законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на налоговые органы, в том числе о фактах выплаты заработной платы «в конвертах».