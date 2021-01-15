Сообщить о существенном росте цен на лекарства или медизделия в Беларуси можно онлайн

О существенном росте цен на лекарства или изделия медицинского назначения можно сообщить в онлайн-формате. Для этого Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило онлайн-анкету, сообщает пресс-служба МАРТ. Заполнить ее можно с любого устройства, подключенного к интернету.

Информация, полученная во время онлайн-анкетирования, не является обращением граждан и требования закона "Об обращениях граждан и юридических лиц" на нее не распространяются, отметили в МАРТ.

Защита предоставленных персональных данных будет обеспечена в порядке, предусмотренном законом "Об информации, информатизации и защите информации".