В подчинении УКИП «Редакция газеты «Бабруйскае жыццё» находится один телеграм-канал под настоящим названием «Говорит и показывает Бобруйск» с ссылкой https://t.me/zefirfm, сообщает Bobrlife.

Такие телеграм-каналы, как «Студнев Александр Викторович» и «Бабруйскае жыццё» являются фейковыми и не имеют никакого отношения к председателю Бобруйского горисполкома и редакции газеты «Бабруйскае жыццё».

Фейковые телеграм-каналы созданы беглыми змагарами и экстремистами для разжигания расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, а также деструктивного информационного воздействия на личность и общество. В преддверии референдума беглые неудачники-революционеры пытаются поднять волну хейта и ненависти. Они понимают, что хотели вовсе не таких реформ. Их перемены закончились бы на том, чтобы усадить себя во властные кабинеты и возвыситься до национальной элиты.

Информация! Медиахолдинг «Бабруйскае жыццё» напоминает о необходимости получать информацию из достоверных источников и призывает не поддаваться на провокации.