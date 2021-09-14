Соломенного бобра для президента и символический ключ школы №35 изготовили на “Фабрике художественных изделий”

"Фабрика художественных изделий" внесла свой вклад в открытие новой школы на бульваре Приберезенском.

Предприятие украсило стены фойе новой школы, изготовив шторы в светлых тонах, подобранные под стилистику помещения школы, а также декоративные панно, вышитые шелковыми нитями, которые прекрасно дополняют интерьер фойе.

Переместившись в актовый зал школы, в глаза бросается шикарная одежда сцены, которую также изготовили на бобруйской фабрике.

Во время церемонии открытия школы, генеральный директор Бобруйского завода крупнопанельного домостроения Сергей Власик передал Президенту от школы символический кованный ключ, изготовленный фабрикой.

Александр Лукашенко в свою очередь вручил ключ «главному хранителю» – директору учреждения Татьяне Василевской.

В завершение своего визита на открытие школы, Александр Лукашенко оставил запись в Книге почетных гостей школы, а дети подарили Президенту сувенир – соломенного бобра, над созданием которого также трудились наши мастерицы.