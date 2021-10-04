Солнечная сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Предстоящая неделя в Беларуси ознаменуется господством антициклона, который будет обеспечивать преимущественно солнечную и сухую погоду. Лишь жителям западных регионов нашей страны в первой половине недели немного испортит ощущение тепла сильный порывистый ветер", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 5 октября, будет без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный порывистый, днем по западу сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем - от плюс 11 по северо-востоку до 18 градусов тепла по юго-западу.

В среду, 6 октября, также будет без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный порывистый, местами, преимущественно по западу, сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов выше нуля, днем - 12-17 градусов тепла.

"Во второй половине недели ветер начнет успокаиваться, и при малооблачном небе возрастет вероятность заморозков, которые к выходным распространятся на большую часть территории страны. Поэтому не следует оставлять без укрытия на полях выкопанную сельскохозяйственную продукцию", - отметили в Белгидромете.

В четверг, 7 октября, будет без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный, ночью по западу порывистый. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по востоку ожидаются заморозки до минус 3. Днем будет 10-16 градусов тепла.

В пятницу - воскресенье, 8-10 октября, также будет без осадков. Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки до минус 5, местами прогнозируется 1-5 градусов выше нуля. Днем будет 8-14 градусов тепла.