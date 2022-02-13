Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Погода

Солнечная погода и до -5 ожидается в Бобруйске 13 февраля

103 0

Солнечная погода и до -5 ожидается в Бобруйске 13 февраля

Солнечная погода и до минус пяти ожидается в Бобруйске сегодня, об этом сообщили в Могилевоблгидромете.

В воскресенье в Бобруйске будет преобладать солнечная погода. Преимущественно без осадков.  Ветер западный, во второй половине дня с переходом на юго-западный 5-8 м/с, местами порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью от минус 5 до минус 4 градуса, днем от минус одного до плюс одного градуса.

Подписывайтесь на нас в TelegramВКонтактеInstagram и Одноклассниках!

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »