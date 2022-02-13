Солнечная погода и до -5 ожидается в Бобруйске 13 февраля
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Солнечная погода и до минус пяти ожидается в Бобруйске сегодня, об этом сообщили в Могилевоблгидромете.
В воскресенье в Бобруйске будет преобладать солнечная погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный, во второй половине дня с переходом на юго-западный 5-8 м/с, местами порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью от минус 5 до минус 4 градуса, днем от минус одного до плюс одного градуса.
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