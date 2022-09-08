Соленое сало. Польза и вред

Свиное сало считается традиционной украинской пищей, однако любят и уважают его во многих других странах также. Особо почетное место оно занимает в рационе сельских жителей. Этот чрезвычайно вкусный и питательный продукт является отличным источником энергии и ценных веществ. Основные факторы, которыми определяется польза и вред свиного сала – витамины, калорийность, состав данного продукта.

Что входит в состав продукта

Соленое свиное сало обладает множеством полезных свойств благодаря своему насыщенному химическому составу. Среди его компонентов можно увидеть жирные кислоты, минералы, антиоксиданты. Продукт богат жирорастворимыми витаминами А, Е, F, D, В, С, РР, которые легко усваиваются. В нем содержатся такие минералы и микроэлементы, как фосфор, медь, цинк, кальций, калий, натрий, магний.

Незаменимые для организма жирные кислоты улучшают работу головного мозга и прочих органов, восстанавливают ткани, участвуют в кроветворении.

В сале можно выделить такой состав кислот:

линолевая;

олеиновая;

арахидоновая;

пальмитиновая;

линоленовая;

стеариновая.

Если судить о пользе и вреде соленого, сало содержит в себе арахидоновую кислоту, которая обладает большим спектром положительных качеств. Она необходима для образования гормонов, при холестериновом обмене, построении клеточных мембран, для функционирования многих органов.

В химический состав сала входят и такие вещества, как селен, лецитин и каротин, которые благотворно влияют на зрение, сосуды и являются антиоксидантами. Несмотря на содержание холестерина, при умеренном употреблении данный продукт все равно остается полезным.

Калорийность сала

Сало – это продукт с высокой калорийностью, которая зависит от толщины, содержания волокон, наличия мясной прослойки. В среднем она составляет 770 килокалорий на 100 граммов. Однако это компенсируется биологической ценностью данного продукта, ведь он на 85% состоит из полезных жиров, насыщенных и ненасыщенных кислот, триглицеридов, холестерина.

Диетологи рекомендуют кушать продукт утром, на что влияет высокая калорийность соленого сала. Польза и вред соленого сала при этом зависят от здоровья человека. Оно зарядит организм энергией на весь день. Поскольку сало очень питательно, вы долго не будете испытывать чувство голода. Кусочек этой вкусной пищи, съеденный на завтрак, усилит отхождение скопленной в организме за ночь желчи и поспособствует очистке организма.

Полезные качества продукта

Много ценных для организма веществ содержит в себе свиное соленое сало. Польза и вред его зависят от многих факторов, однако положительных качеств намного больше. Лучше всего употреблять именно подкожный жир, а не внутримышечный. Самые полезные – это 2,5 см от шкурки, осмоленной без помощи химических средств. Отлично влияет на здоровье соленое сало с чесноком и зеленью.

Сало плавится при температуре тела, поэтому легко усваивается. От него не будет запоров или расстройств. Обволакивая стенки пищевода, жир защитит от вредного воздействия алкоголя. Сало положительно влияет на все органы и ткани, не дает им преждевременно изнашиваться. Оно укрепляет иммунитет, поддерживает жизненный тонус, питает и насыщает организм энергией.

Соленое сало содержит в себе холестерин, но, несмотря на это, оно препятствует его накоплению. Этот продукт способен очищать сосуды от отложений вредных веществ. Сало освобождает печень от солей тяжелых металлов. Оно соединяет радионуклиды и токсины, способствуя их выведению из организма.

Какой вред от сала

Сало соленое, польза и вред которого зависят от количества употребления, может привести к нежелательным последствиям. Кушать его следует в умеренных количествах. Это обусловлено, в первую очередь, высокой жирностью и калорийностью данного продукта. Неконтролируемое поедание может привести к нарушениям в работе пищеварительной системы, увеличению массы тела и, как результат, ожирению. Последствием может стать и очень высокий уровень холестерина в организме.

Не рекомендовано, а то и вовсе запрещено употребление сала при заболеваниях:

желудочно-кишечного тракта;

сердечно-сосудистой системы (особенно при атеросклерозе);

печени;

желчного пузыря.

После хирургических операций сало следует постепенно вводить в рацион, и только после консультации с врачом, ведь жирный продукт может спровоцировать нарушение обмена веществ или перепады артериального давления. Аналогична ситуация и для женщин, только родивших и кормящих грудью. Колики и вздутие живота у младенца может вызвать сало соленое. Польза и вред его для детей возрастом до 3-х лет точно не известны. Лучше не давать им сало, ведь это чрезмерная нагрузка на поджелудочную железу.

Лечебные свойства

Благодаря множеству лечебных свойств сало часто используют в народной медицине, только для этого применяют его в свежем несоленом виде. Оно отлично помогает при лечении, а также при восстановлении после различных заболеваний.

Продукт применяют при простуде и бронхите – употребляют внутрь, а также для согревающего эффекта натирают грудь и ноги. При болях в суставах сало с медом прикладывают в виде компрессов. Оно является хорошим средством при появлении пяточных шпор, варикозе, мастите, геморрое. Если у вас болит зуб, приложите слегка подсоленный кусочек к десне. Это уменьшит, а то и вовсе устранит неприятные ощущения. Смешанный с чесноком продукт является отличной панацеей от бородавок. Для быстрого заживления ран и при экземе используют топленое свиное сало. Польза и вред свиного сала при этом зависят от того, соленое оно или нет.

Известны целебные качества продукта и косметологам. Сало часто применяют для приготовления кремов, поскольку оно является отличным проводником питательных веществ в кожу. Оно омолаживает, разглаживает, смягчает, охраняет кожу от воздействия ветра, солнца, мороза.

Кулинарные качества

Сало употребляется в пищу в разном виде – соленое, копченое, жареное, топленое, вареное. Однако не стоит увлекаться продуктом, который прошел термическую обработку, поскольку при этом оно теряет свои полезные свойства и тяжелее переваривается организмом. Наиболее ценным и насыщенным витаминами является сало соленое, польза и вред его зависят только от количества и частоты употребления.

Данный продукт употребляется как самостоятельно, так и для приготовления других блюд – закусок, колбас, котлет, супов, и т.д. Едят соленое сало с хлебом, крупами, овощами. Не стоит кушать его в неограниченном количестве, в день вполне достаточно 50 грамм. На протяжении часа после употребления сала нежелательно пить воду.

Чтобы продукт имел полезные качества, его нужно внимательно выбирать. В хорошем, красивом на вид и мягком на ощупь сале не должно быть прожилок крови. Для лучшего сохранения соленое сало следует держать в холодильнике. Если продукт пожелтел, значит, он уже несвежий, в нем окислились ценные вещества, и его нельзя употреблять в пищу.

Важно! Когда речь идет о пользе сала для организма человека, имеется в виду соленое или вареное состояние продукта, при этом копченое сало несет исключительно опасность и вред. Его стоит исключить из своего рациона, потому что как раз эти продукты полезными не являются. Даже наоборот – они опасны для печени, почек, сердца.

Итак, какую же пользу принесет вам соленое сало, если вы будете употреблять его ежедневно:

Содержащаяся в его составе арахидоновая кислота имеет благоприятное воздействие на организм при встрече с вирусами и бактериями. Она способствует исправному обмену холестерина и выведению токсинов из организма. При этом указанный эффект достигается также благодаря другим жирным кислотам, помимо арахидоновой. Так что, если вы подбираете себе диеты при повышенном холестерине, то можете посоветоваться с лечащим врачом о включении в рацион сала.

Мощное антиоксидантное действие

Благодаря селену, который является антиоксидантом, пару кусочков сала часто рекомендуют включать в рацион спортсменам, беременным и кормящим женщинам и курильщикам. Эти группы населения остро нуждаются в данном нутриенте, хотя, согласно исследованиям, дефицит селена обнаруживается у 80 % людей. Кстати, в составе чеснока, который часто любят совмещать с салом, также присутствует указанный микроэлемент.

При сердечно-сосудистых заболеваниях

Небольшое количество сала поможет сердцу работать лучше. Оно обогащает полезными жирами ферменты сердечной мышцы и клеточные мембраны. Благодаря тому, что оно помогает организму вывести лишние токсины, очищаются кровеносные сосуды.

Нормализирует метаболизм

Сало оказывает благотворное воздействие на обмен веществ человека. Поскольку жиры, содержащиеся в продукте, растворяются под воздействием температуры тела, то они являются легко усваиваемыми. Чувство сытости наступает уже после пары ломтиков сала, благодаря чему снижается вероятность переесть.

Ежедневное употребление свиного жира способствует более эффективному оттоку желчи и улучшению работы пищеварительной системы.

Как вы уже узнали, в данном продукте достаточное высокий процент моно- и полиненасыщенных жирных кислот, которые играют очень важную роль в женском организме. Они способствуют нормализации регулярного менструального цикла, правильной выработке гормонов и улучшению состояния кожи и волос.

Врачи и диетологи крайне настоятельно рекомендуют женщинам употреблять полезные жиры в размере не менее 1 г на 1 кг массы тела. Худеющим не стоит пренебрегать данным правилом, важно лишь научиться отличать полезные жиры от вредных.

Знаете ли вы? Сало чисто от радионуклидов и канцерогенов, поэтому хозяйки не боятся пользоваться им при жарке. Даже при высоких температурах оно не дымится и, соответственно, не выделяет опасные канцерогенные вещества. Интересно, что сало редко вызывает аллергию, а значит, его можно есть на гипоаллергенной диете.

Негативное действие и возможные побочные эффекты

Очевидно, что любой продукт питания способен нести не только пользу, но и вред человеческому организму. Давайте проясним, в каких случаях и при каких условиях свиной подкожный жир будет негативно влиять на здоровье.

Первое и самое важное – это объемы употребляемого сала. Если вы съедите 200 г, то ничего хорошего это не принесет. Скорее наоборот, жир отложится на теле, прибавляя вам лишние килограммы, повысится отечность и общее самочувствие будет не самое приятное.

Откажитесь от неправильной обработки продукта

Копченое или жареное сало не рекомендуется есть. После соответственной обработки продукт становится «пустым» на полезные вещества, то есть, на вышеуказанные жирные кислоты и витамины. Зато теперь в нем преобладает вредный холестерин. Если же вам невмоготу отказать себе от кусочка копченого сальца, тогда приготовьте его самостоятельно.

Большинство людей любят есть сало в качестве закуски к столу. Важно учесть, что свиной жир обволакивает стенки желудка, и алкоголь усваивается медленнее. В данном случае нужно знать меру, чтобы не выпить напитка с градусами слишком много.

Ниже приведем несколько советов для получения наибольшей пользы от вашего обеда или ужина:

Белый хлеб – не лучшее сочетание для сала, хоть и достаточно вкусное. Чтобы доставить организму максимум пользы, рекомендуется сочетать продукт с ржаным хлебом или хлебцами из цельнозерновой муки.

Свежие овощи и зелень также станут гораздо более полезным дополнением к столу, нежели консервация.

Считается, что натуральные острые приправы ускоряют всасываемость жиров, поэтому чеснок, горчица и хрен – отличное решение для придания пикантности блюду. Не менее распространенным является острый перец, который приносит нашему здоровью как пользу, так и вред.

По материалам stiralkovich.ru.