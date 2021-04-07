Солдаты и кадеты: кто кого? В войсковой части 96869 прошла военно-историческая интеллектуальная игра

По инициативе первичной организации Общественного объединения «Белорусский союз офицеров» 147-го зенитного ракетного полка (в/ч 96869) в клубе войсковой части была подготовлена и проведена военно-историческая интеллектуальная игра «Армия в вопросах и ответах».

«Скрестить шпаги» и блеснуть знаниями боевой истории родной Беларуси, Могилевской области и Бобруйщины по взаимному согласию здесь собрались сборные команды военнослужащих срочной службы дивизиона управления и кадетов класса военно-патриотической направленности средней школы №27 имени Героя Советского Союза Веры Хоружей города Бобруйска.

Сценарий интеллектуального «поединка» представлял собой викторину с мультимедийным сопровождением, где участникам предстояло выбрать один правильный ответ среди трех предложенных. Варианты подачи вопросов были различными, включая в себя видео обращение и даже «черный ящик». Оценивала результативность ответов судейская коллегия в составе заместителя директора школы по воспитательной работе Марины Богдановой, подполковника Алексея Божко и майора Владимира Моняка.

В течение полутора часов уверенно лидировали кадеты, но в последние минуты зенитчики мобилизовали свой потенциальный ресурс и с опережением в один балл вырвали все-таки престижную победу.

Итоги военно-исторической интеллектуальной игры подвел председатель первичной организации Белорусского союза офицеров 147-го зенитного ракетного полка подполковник в отставке Сергей Богомолов.

Под аплодисменты зрителей команды получили грамоты от начальника Бобруйского гарнизона подполковника Игоря Круглика, а их капитаны: младший сержант Лев Левицкий и Мария Маслова, - ценные подарки, в том числе - фуражку офицера пограничной службы от одного из благодарных первых выпускников ВПК 27-й школы.

После ознакомления кадетов с экспозицией Комнаты боевой славы 147-й зрбр и просмотра видеофильма «Наклоните знамена» зенитчики в клубе офицерского собрания в соответствии с общепринятыми правилами гостеприимства приготовили чаепитие с тортиком.

Несомненно, что подобные встречи на долгие годы (если не на всю жизнь) обогатят память юношей и девушек подробностями героического прошлого белорусского народа, посеют в душах молодых зёрна гордости и патриотизма. Неслучайно актив БСО 147-го зенитного ракетного полка уже получил приглашение на проведение подобной викторины в 21-й школе бывшего военного городка «Киселевичи» со сборной командой классов юридической направленности.