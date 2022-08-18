Сок яблочный. Польза

С детства знакомый, многими любимый напиток – яблочный сок. Наверное, трудно придумать что-то доступнее и проще. Этот напиток вкусный. Он освежает и заряжает силами. Для многих польза яблочного сока для организма очевидна. И все же, потребляя такой напиток регулярно, важно поразмыслить над вопросом –полезен ли яблочный сок на самом деле?

Яблочный сок: польза и вред для организма

Сначала определимся, о каком соке стоит вести речь? Только о натуральном свежевыжатом напитке, полученном из свежих, спелых яблочек. Все остальное – не соки. И смысла ждать от них большой пользы нет.

Польза яблочного сока объясняется его составом. Отжимая спелую мякоть фруктов, мы сохраняем почти все витамины и микроэлементы в полном объеме. А усваиваются полезные вещества в виде сока быстрее и полнее.

В состав сока из яблок входят:

витамины группы «В»;

витамины «А», «С», «Е», «РР», «Н»;

пектин;

клетчатка;

крахмал;

минералы (хлор, железо, марганец, калий, кальций, фосфор, фтор, медь, цинк, кобальт, йод).

На 100 граммов продукта:

углеводы – 11,4 грамма;

белки – 0,1 грамма;

жиры – 0 граммов.

Общая сумма калорий – 48 Ккал.

Количественное содержание витаминов и прочих полезных микроэлементов разнится в зависимости от сорта, степени зрелости и свежести плодов. Имеет значение и вариант сока, который решено приготовить. Можно сделать сок с мякотью, а можно выбрать обычный, хорошо процеженный фреш. Рекомендуется пить только свежий сок, без термической обработки и прочих видов воздействия. Он долго не хранится, но только такой напиток сохраняет всю пользу.

Яблочный сок: польза для организма

Чем же может быть хорош такой продукт для организма человека? Благодаря высокому содержанию витаминов и биоактивных веществ этот напиток оказывает укрепляющее и общее профилактическое действие на различные системы органов. Использовать сок из свежих яблок для лечения заболеваний можно, но только в составе комплексного терапевтического курса в качестве вспомогательного средства. В целом же принято считать, что натуральный напиток, полученный путем отжима из свежих, спелых яблок, продуцирует накопительный эффект.

Если пить яблочный сок регулярно, придерживаясь рекомендованных норм, получится неплохая забота об организме.

Этот напиток:

восполняет запасы железа и предотвращает развитие анемии;

подкрепляет костные и хрящевые ткани за счет высокого содержания пектина;

создает надежную защиту от вирусов и бактерий, так как содержит аскорбиновую кислоту;

оказывает легкое противовоспалительное действие за счет витамина «С» в составе;

омолаживает, так как в нем содержится витамин «А» и «Е», а также полезные для борьбы с процессами старения минералы;

является простой, но действенной профилактикой сезонного авитаминоза;

считается эффективным и полезным продуктом для диетического питания;

поднимает настроение, насыщает жизненной энергией, устраняет хандру.

Пить натуральный яблочный сок полезно для пищеварения и профилактики инфекционных поражений слизистых кишечника и желудочного тракта. При помощи натурального напитка из яблок легко поддержать иммунную систему в период сезонных инфекций и простуд. Стаканчик яблочного сока бодрит, утоляет голод, заряжает позитивом. Это ведь по-настоящему вкусно!

Польза яблочного сока для мужчин и женщин

Пользу этого напитка оценят мужчины и женщины. Ведь в соке огромное количество витаминов и минералов, которые помогут сохранить молодость, здоровье, красоту.

Для женщин

Считается, что пить натуральный фреш из яблок полезно женщинам в период предменструального синдрома. Симптомы этого состояния сглаживаются за счет насыщения организма железом и фруктовыми сахарами. Витамин «С» оказывает легкое обезболивающее действие, снимает раздражительность. Вкус самого напитка повышает настроение. По тем же причинам пить натуральный яблочный сок полезно женщинам, находящимся в предклимактерическом периоде, а также уже вошедшим в фазу климакса. Во время беременности этот напиток помогает сглаживать проблемы с пищеварением и стулом. Также натуральный сок из яблок насыщает организм будущей мамы микроэлементами, нужными для формирования здорового организма ребенка.

Для мужчин

Польза напитка для мужчин очевидна. Витамины и минералы, содержащиеся в соке, способствуют поддержанию организма, создают прочную защиту от стресса и переутомления. Полезен сок из яблок и для восстановления, сохранения потенции. Яблоки – натуральная защита сосудов и сердечной мышцы. Натуральный сок из яблок помогает мозговой деятельности. Фреш полезен для спортивных и активных мужчин.

Полезен ли сок для детей?

Натуральный яблочный сок является рекомендованным первым прикормом для малышей. Этот напиток считается самым безвредным для неокрепшего детского организма. Сок из зеленых яблок дают крохам в возрасте до одного года. О том, можно ли пить яблочный сок малышу, прежде всего стоит спросить педиатра. Обычно при отсутствии противопоказаний советуют начинать вводить этот напиток в рацион ребенка с возраста 4-6 месяцев. Делают это постепенно и с особой осторожностью. Ведь помимо очевидной пользы и положительного влияния на организм яблочный сок может нанести и вред.

Чтобы не получить негативного опыта употребления яблочного сока, важно ознакомиться с противопоказаниями!

Вред яблочного сока для детей и взрослых

Яблоки считаются самыми гипоаллергенными и безопасными для здоровья фруктами. И, тем не менее, пить сок из яблок можно не всем и не всегда.

Выделяют следующие противопоказания:

повышенная кислотность;

язвенная болезнь желудка и гастрит;

панкреатит;

сахарный диабет (с осторожностью);

индивидуальная непереносимость продукта;

расстройство кишечника инфекционной природы;

отравление;

обострение пищевой аллергии.

При любых хронических заболеваниях или острых патологических состояниях необходима консультация специалиста.

Яблочный сок в некоторых случаях может спровоцировать развитие следующих нежелательных реакций со стороны организма:

вздутие живота, метеоризм;

расстройство стула (диарея, запор);

крапивница, аллергический отек;

воспаление слизистых ЖКТ;

повышение сахара в крови;

тошнота, рвота.

Такие реакции возможны только в случае индивидуальных особенностей организма и характерного состояния здоровья. Поэтому, выбирая для себя даже самый полезный и правильный с точки зрения принципов здорового питания продукт, стоит употреблять его в меру и с учетом противопоказаний.

Как пить яблочный сок

Обычно пробовать этот продукт мы начинаем в детстве. Первый раз натуральный сок из яблок пробуют понемногу. Допустимый объем продукта для самых маленьких (от 6 до 12 месяцев) не превышает ½-1 чайной ложки за один раз. Количество выпиваемого сока для ребенка постепенно увеличивают, внимательно наблюдая за реакцией организма. Если у ребенка не нарушается пищеварение и нет аллергических реакций, то постепенно можно позволить выпивать малышу больше сока.

Рекомендованные нормы для детей и взрослых:

детям от 6 месяцев до 2 лет – 20-30 граммов в день;

малышам возрастом от 2 до 7 лет – ½ — 2/3 стакана в сутки;

детям возрастом от 7 лет и старше – 1-2 стакана в день;

взрослым – до 1 литра в сутки.

Яблочный сок можно пить в чистом виде. Маленьким детям и взрослым с проблемами ЖКТ можно разбавлять сок чистой питьевой водой в соотношении 1:1 или 1:2. Такая же рекомендация справедлива для обладателей чувствительного кишечника. Если, выпив стаканчик сока, вы почувствовали тяжесть в животе, в следующий раз разбавьте его водой и никогда не превышайте норму!

Выделяют несколько правил разумного употребления свежих (в том числе и яблочных) соков:

Всегда пейте только свежеприготовленный сок! Фреш не хранят в холодильнике и не заготавливают впрок. Не стоит пить сок из яблок натощак. Это может спровоцировать расстройство желудка. Пить натуральный сок лучше в первой половине дня. Это не очень подходящий продукт перед сном, так как он слегка бодрит. Сок из желтых и зеленых яблок переносится легче и подходит людям с чувствительным организмом больше, чем напиток из красных яблок. Натуральный сок не стоит подслащивать. Фруктовые сахара и так отлично справляются с этой задачей. Яблочный сок без мякоти разгоняет аппетит. Сок с мякотью, напротив, приглушает чувство голода. Сок из яблок можно пить в виде монокомпонентного напитка. Но если станет скучно, можно яблоки сочетать со сливой, абрикосом, виноградом, морковью. Яблоки являются почти универсальной основой для фруктовых, фруктово-овощных, фруктово-ягодных соков.

Натуральный яблочный сок – отличный продукт для здорового питания! Пробуйте, учитывая противопоказания и рекомендованные нормы. Будьте здоровы!

По материалам stiralkovich.ru.