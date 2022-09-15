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Фотофакт

Союзная молодежь Бобруйска устроила флешмоб ко Дню народного единства

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Союзная молодежь Бобруйска устроила флешмоб ко Дню народного единства

Мы побывали на месте события и узнали подробности:

— Ярко, масштабно и по-бобруйски! В преддверии самого молодого государственного праздника Беларуси – Дня народного единства – городская молодежь провела флешмоб. Более 70 парней и девушек, учащихся местных учреждений образований и военнослужащие, взяв в руки шары, цветов Государственного флага Республики Беларусь, выстроились в число 17. Ведь именно 17 сентября 1939 года начался процесс воссоединения белорусских земель. Спустя 83 года нынешнее поколение белорусов знает и гордится своей историей. И всем уверенно говорит – наша сила в единстве! Ведь пока мы едины, мы не победимы. Беларусь в наших сердцах, – рассказала нам Александра Зорина, второй секретарь Бобруйского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи.

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