Соглашения и протоколы о намерениях на $250 млн. подписаны на инвестфоруме «Мельница успеха» в Могилеве

Протоколы о намерениях и соглашения на общую сумму $250 млн. подписаны сегодня на XII Международном инвестиционном форуме «Мельница успеха» в Могилеве. Их реализация обеспечит создание свыше 600 новых рабочих мест, сообщает корреспондент сайта mogilev-region.gov.by.

Заверение 19 документов, которые будут способствовать развитию деловых связей между странами и открывают новые возможности для привлечения инвестиций в экономику Могилевской области, состоялось во время центральных событий форума - секции «Реализация инвестиционного потенциала с использованием преимуществ юго-восточного региона Могилевской области» и пленарного заседания.

В частности, был подписан План мероприятий на 2022-2023 годы по реализации Соглашения о сотрудничестве между Могилевским областным исполнительным комитетом и Исполнительным органом государственной власти Согдийской области Республики Таджикистан от 1 декабря 2017 года. ОАО «Могилевхимволокно» заверило намерение модернизировать производство технических нитей с размещением установки непрерывной твердофазной дополиконденсации и организовать производство полиэфирных нетканых полотен гидроструйным способом, а Kronospan – построить завод по производству слоистых пластиков на территории СЭЗ «Могилев». ИООО «ВМГ Индустри» планирует развитие через совершенствование процесса производства мебели на территории свободной экономической зоны. Здесь же ИООО «Мебелаин» намерено возвести производственно-складской корпус. ОАО «Могилевлифтмаш» видит перспективу в создании высокотехнологичного производства тяговых двигателей для электротранспорта и двигателей специального назначения, организации высокотехнологичного производства новой серии электродвигателей и модернизации производства серийного выпуска лифтов. Национальное агентство инвестиций и приватизации планирует открыть представительство НАИП в Могилевской области, ОАО «Бабушкина крынка» – организовать производство и хранение продуктов творожных печеных замороженных, быстрорастворимого сухого молока, молочно-жировых концентратов и безлактозных молочных продуктов, а ИООО «СБИ Каучук» - реализовать инвестиционный проект по строительству завода, выпускающего резинотехнические изделия, в СЭЗ «Могилев».

Кроме того, протоколы о намерениях по реализации инвестиционных проектов подписали: Климовичским райисполкомом и ООО «ЭнергоАгроИнвест» (предполагается организовать производство и переработку рапса на территории Климовичского района); Костюковичский райисполком и ООО «Дартс плей» (строительство и обслуживание автомойки в г. Костюковичи и создание производства высокотехнологичных продуктов из тонколистового металла на территории Костюковичского района); Краснопольский райисполком и потребительский сельскохозяйственный кооператив «Горская сокровищница» (создание производства молочной продукции (сыров) на территории Краснопольского района); Краснопольский райисполком и Краснопольский лесхоз (увеличение производственных мощностей по производству топливной щепы); Кричевский райисполком и ООО «Кричевский машиностроительный завод» (производство оборудования для перерабатывающей промышленности сельского хозяйства на территории Кричевского района); Славгородский райисполком и производственно-торговое унитарное предприятие «Красный пищевик-Славгород» (закладка возделывания многолетних плодовых культур на территории Славгородского района); Хотимский райисполком и ООО «Биогаз Проект» (строительство биогазовой установки вблизи комплекса по откорму КРС ОАО «Октябрь-Березки» мощностью 1 МВт на территории Хотимского района); Чериковский райисполком и государственное лесохозяйственное учреждение «Чериковский лесхоз» (расширение деревообрабатывающего производства на территории Чериковского района). Также протокол о намерениях по развитию инвестиционной и внешнеэкономической деятельности заверили представители Администрации свободной экономической зоны «Могилев» и ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности». ООО «БелЭмса» и СЭЗ «Могилев» подписали соглашение о дальнейшей реализации инвестиционного проекта.

XI Международный инвестиционный форум «Мельница успеха» собрал сегодня в Могилеве порядка 60 иностранных участников из 7 стран (России, Таджикистана, Казахстана, Турции, Пакистана, Индии и Бразилии). Всего же мероприятие посетили более 500 человек. Это представители дипломатических организаций, республиканских органов государственного управления, зарубежных официальных и деловых кругов, банков, БелТПП, свободных экономических зон, руководители предприятий и организаций, др.

«Мельница успеха» прошла в формате секции и пленарного заседания в режиме онлайн, что позволило присоединиться к мероприятию тем, кто из-за сложившейся эпидемиологической обстановки или определенных обстоятельств не смог приехать в Могилев.

В этом году главный акцент форума - презентация потенциала юго-восточного региона Могилевской области, рассказал директор ОАО «Могилевское агентство регионального развития» Евгений Якимов. «Юго-восточная часть Могилевщины выделяется на общем фоне - здесь действуют особые льготы, - подчеркнул он. - Было разработано порядка 40 инвестиционных предложений для данной местности. И мы ожидаем инвесторов, которые придут сюда. Это даст серьезный импульс для развития как юго-восточного региона, так и всей области».

Перед началом заседания в холле Дворца культуры области организовали выставку-презентацию организаций и предприятий Могилевской области, которые стали партнерами экономического мероприятия. Кроме того, по отдельным программам накануне и в день проведения «Мельницы успеха» участники форума смогли посетить крупнейшие производства, культурные объекты города на Днепре.

Ольга Емельянова,

фото Галины Гаврилович