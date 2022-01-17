Соглашение о скидках на социально значимые товары уязвимым слоям населения вступает в силу с 17 января

С понедельника пенсионеры, инвалиды, члены многодетных семей и малообеспеченные граждане смогут получить в продуктовых магазинах на социально значимые товары скидку 10 процентов.

Напомним, данная услуга будет предоставляться по соглашению, которое было подписано 12 января 2022 года между 16 крупнейшими торговыми сетями страны и Министерством антимонопольного регулирования и торговли, которое представляло Правительство. От лица субъектов торговли документ подписала Ассоциация розничных сетей.

К соглашению присоединились торговые сети «Евроопт», «Виталюр», «Соседи», «Белкоопсоюз», «Санта», «Белмаркет», «Гиппо», «Доброном», «Алми», «Корона», «Простор», Green и «ДорОРС».

В перечне социально значимых продуктов, на которые будут предоставляться скидки, 29 позиций. В список вошли: мука пшеничная, хлопья овсяные, крупа перловая, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, а также хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной высшего и первого сорта. Помимо этого – вермишель и лапша, говядина и свинина (кроме бескостного мяса), куры (цыплята, включая бройлеров), молоко, кефир и сметана, сухие молочные смеси для детского и диетического питания. А еще творог жирный, полутвердый и твердый сыр, яйца куриные, масло животное и подсолнечное, рапсовое и их смеси, в том числе с другими. Из овощей и фруктов – картофель, морковь, свекла, лук репчатый, капуста белокочанная свежая и яблоки. Из бакалеи - сахар-песок, каши для детского и диетического питания, консервы мясные и фруктовые для детского и диетического питания.

Ежемесячная сумма покупок у конкретного субъекта торговли с предоставлением скидок не должна превышать размер бюджета прожиточного минимума (288,01 бел. руб.). То есть общая сумма скидки на социально значимые товары составит 29 бел. руб. в месяц. Также стоит знать, что в случае, если размер скидки на определенный товар будет выше торговой надбавки на него, то скидка будет предоставляться в размере торговой надбавки.

Для получения скидки в магазине на кассе нужно будет предъявить оригинал или копию (фотокопию) документа, подтверждающего принадлежность к одной из категорий.

Для пенсионеров - пенсионное удостоверение или иной документ, удостоверяющий факт назначения пенсии, в том числе за пределами Беларуси.

Для многодетных семей - удостоверение многодетной семьи, а также любой документ с фото, удостоверяющий личность.

Инвалидам - удостоверение инвалида (те, кто ограничен в передвижении, смогут получить скидку через своих представителей по доверенности).

Лицам, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, нужно будет показать удостоверение ребенка инвалида и документ, подтверждающий факт осуществления функции законного представителя такого ребенка (паспорт в отношении родителей, удостоверение опекуна и др.).

Получатели адресной социальной помощи в виде ежемесячного социального пособия должны показать справку о предоставлении ГАСП. Необходимо будет также предъявлять паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность.

В некоторых магазинах получить скидку можно будет и без предъявления документов, а только по скидочной или бонусной карте.

по материалам СБ