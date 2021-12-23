Содействовать занятости: какую помощь в трудоустройстве оказывают в Бобруйске

15 декабря в управлении по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома для безработных граждан прошла ярмарка вакансий. В ней приняли участие организации и предприятия города, такие как ОАО «Кожевенный комбинат», КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска», КУП «ДЭП г. Бобруйска», ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения», Бобруйская дистанция пути, Бобруйский филиал Автобусный парк №2 ОАО «Могилевоблавтотранс».

Предлагаемые вакансии: водители, кондукторы, подсобные, дорожные рабочие, монтеры пути, слесари-­электрики, отделочники, штукатуры, сварщики, кровельщики, обрезчик материалов, прессовщик кожи, сушильщик сырья и полуфабрикатов и т.д. Бобруйчане имели возможность задать нанимателям интересующие вопросы, ознакомиться с режимом, условиями труда и заработной платой. Отметим, что в период с 1 января по 20 декабря 2021 года в управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского гор­исполкома обратились и были зарегистрированы в качестве безработных 2600 граждан. Сегодня на учете здесь состоят 312 человек. В банке данных насчитывается 1900 вакансий, из них 1300 – рабочие специальности.

В этот же день в Бобруйском горисполкоме прошло заседание комиссии по координации работы по содействию занятос­ти населения – такие встречи с не занятыми в экономике горожанами проходят в первую и третью среду каждого месяца. Главная цель – оказать помощь тем, кто нуждается в трудоустройстве. Члены комиссии внимательно и тщательно подходят к каждому пришедшему на прием. К сожалению, есть категория граждан, которым трудно самостоятельно найти работу. Это прежде всего те, кто ведет асоциальный образ жизни. Как правило, им отказывают в трудоустройстве из-за нарушений трудовой дисциплины. Есть проблемы и у людей с инвалидностью или у тех, кто имеет ограничения по состоянию здоровья. За этот год благодаря содействию комиссии направления на работу получили 174 человека.

К слову, в комиссии формируются списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, которые должны оплачивать коммунальные услуги по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Это отопление, горячее водоснабжение и газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов. На сегодня в базе данных числятся 17864 бобруйчанина, которые не заняты в экономике.

– Люди, которые уже работают, но находятся в базе данных, имеют право пре­доставить в комиссию подтверждение, что они трудо­устроены. Непосредственно с места работы принести справку или любой другой документ, и тогда они исключаются из базы данных. На протяжении 12 месяцев этого года в 8 случаях в жировках размещалась информация о том, что граждане, которые на сегодня не заняты в экономике, будут оплачивать по полной стоимости горячее водоснабжение, а с начала отопительного сезона еще и теп­лоснабжение, – отметил Михаил Желудов, председатель Бобруйского городского Совета депутатов, председатель комиссии по координации работы по содействию занятости ­населения.

Исключаются из списка незанятых в экономике также граждане, занятость которых по объективным причинам затруднена или невозможна. Среди них люди с инвалиднос­тью, граждане, отбывающие наказание, находящиеся на принудительном лечении по решению суда, военнослужащие, резервисты, военнообязанные во время прохождения военных и специальных сборов – в течение шес­ти месяцев (начиная с месяца, в котором были прекращены трудовые отношения), супруги военно­служащих и молодых специалистов, приступивших к работе по распределению, а также женщины в период беременности и родов. В список не включаются граждане, име­ющие детей в возрасте до семи лет, многодетные родители, те, кто занимается огородничеством на личном подсобном участке, ремесленники и другие категории граждан.

Если собственник жилья не работает, а с ним прописаны трудоустроенные родственники, то оплата рассчитывается и по полному, и по субсидированному тарифам. Если домовладелец работает, а с ним прописаны те, кто не занят в экономике, то расчет коммуналки производится по статусу собственника жилья. Тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, следует обратиться в комиссию по поводу осво­бождения от оплаты за горячее водоснабжение и отопление по полным тарифам. По схожим правилам будут осуществляться начисления по полным тарифам за газ у потребителей, пользующихся индивидуальными газовыми отопительными приборами (котлами) и отнесенных к незанятым в экономике.

Всего с 1 января по 10 декабря 2021 года в комиссию подано 2163 заявления, подтвержда­ющих занятость, в том числе: от граждан, работающих за границей и в РФ, – 1100; работающих в Республике Беларусь, – 242; имеющих детей до 7 лет, – 30; зарегистрированных как священнослужители, – 3; зарегист­рированных в качестве индивидуальных предпринимателей, – 30; получающих пенсии по возрасту, – 19; зарегистрированных в ка­честве ремесленников, – 79; имеющих земельные участки и занимающихся огородничеством, – 86; осуществляющих уход за инвалидом I, II групп – 14.

Как узнать, отнесен ли гражданин к незанятым в экономике

с целью информирования граждан о нахождении их в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, введена электронная услуга – предоставление сведений об отнесении гражданина к незанятому в экономике, которая доступна с 1 декабря 2018 г. Воспользоваться ей гражданин может только в отношении себя. Что необходимо сделать?

Первый шаг

Получить электронную цифровую подпись или уникальный идентификатор – логин и пароль. Для получения электронной цифровой подписи гражданин обращается в Респуб­ликанский удостоверя­ющий центр ГосСУОК и проходит регистрацию на Едином портале электронных услуг согласно инструкции. Услуга платная. Для получения уникального идентификатора гражданину необходимо обратиться:

– в службу «Одно окно» и предъявить паспорт. На основании заявления формируется личный электронный кабинет гражданина и выдается уникальный идентификатор – логин и пароль;

– в Национальный центр электронных услуг по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 25, пом. 200, отдел продаж и обслуживания клиентов. Режим работы: понедельник-пятница – 8.00-19.00. Телефон: +375(17) 229-30-00 доб. 707.

Уникальный идентификатор выдается бесплатно.

Второй шаг

Необходимо авторизоваться на портале – осуществить вход в личный кабинет. Авторизация выполняется согласно способу регистрации – с использованием уникального идентификатора либо средств электронной цифровой подписи.

Третий шаг

После входа в личный кабинет гражданину необходимо выбрать услугу 3.33.03 «Предоставление сведений об отнесении гражданина к незанятым в экономике» и получить ответ.

Для получения информации о том, содержатся ли сведения о гражданине в базе данных, можно также обратиться в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации посредством телефонного звонка или письменного обращения, в том числе и на адрес электронной почты комиссии. При этом для идентификации гражданина необходимо сообщить свой идентификационный номер, а также иную информацию, содержащуюся в документе, удостоверяющем личность.