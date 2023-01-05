Социологи рассказали, что для белорусов значит быть патриотом

48% белорусов считают, что быть патриотом - значит жить и работать в Беларуси, сообщил директор Института социологии НАН Беларуси кандидат социологических наук доцент Николай Мысливец.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Что для вас значит быть патриотом Беларуси?"

"48% граждан ответили - жить и работать в Беларуси , 37,6% - быть готовым в трудное время защищать свою страну, 35,7% - уважать государственную символику и историю Беларуси, 35,2% - любить белорусскую культуру и язык, 32,6% - вести активную деятельность на благо страны", - рассказал Николай Мысливец.

Анкетный опрос проводился в августе-сентябре 2022 года. Были охвачены все областные центры и Минск, выборочно другие городские и сельские населенные пункты по всем областям. Объем выборочной совокупности - 1848 респондентов. Опрашивалось население Беларуси в возрасте от 18 лет и старше.

По материалам belta.by.