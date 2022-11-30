Социальная услуга по договору пожизненного содержания с иждивением

С целью проведения единой государственной политики в области социального обслуживания постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9.02.2017 №112 «Об оказании социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания» утверждено Положение о порядке и условиях оказания социальных услуг на основании договоров пожизненного содержания с иждивением (ренты) за счет средств местных бюджетов.



Положением определено, что: – договор пожизненного содержания с иждивением – это договор, по которому получатель ренты передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность административно-территориальной единице, а плательщик ренты обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица – супруги (супруга) гражданина;

– жилое помещение – одноквартирный жилой дом, квартира в многоквартирном или блокированном жилом доме;

– плательщик ренты – местные исполнительные и распорядительные органы в лице территориальных центров и стационарных учреждений;

– получатель ренты: граждане Республики Беларусь, иностранные граждане или лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, достигшие 70-летнего возраста, не имеющие физических лиц, обязанных по закону их содержать; состоящие между собой в браке граждане, в том числе, если один из них является третьим лицом, при условии достижения обоими супругами 70-летнего возраста, не имеющие иных физических лиц, обязанных по закону их содержать;

– рента – это стоимость пожизненного содержания с иждивением, включающая расходы по содержанию с иждивением, оказанию социальных услуг.

Заключение договоров пожизненного содержания с иждивением является правом, а не обязанностью местных исполнительных органов. В договоре о пожизненном содержании с иждивением четко прописываются обязательства сторон (плательщика ренты и ее получателя). Договор пожизненного содержания с иждивением, соглашение о его изменении, расторжении подлежат не только обязательному нотариальному удостоверению, но и обязательной государственной регистрации. Право распоряжаться жильем государственные учреждения приобретают только после смерти граждан, являющихся рентополучателями.

Порядок оказания социальных услуг

Социальные услуги на основании договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов предоставляются при проживании:

• на дому (в переданном под выплату ренты жилье)

• в доме-интернате.

Оказание социальных услуг при условии проживания в переданном под выплату ренты жилье (на дому)

В случае заключения договора с условием проживания гражданина в своем жилье получателю ренты будет гарантировано:

– проживание в своей квартире, частном доме;

– оплата коммунальных услуг;

– техническое обслуживание жилого помещения;

– обслуживание социальным работником на дому.

Бесплатно предоставляются такие услуги, как доставка продуктов питания, промтоваров, лекарств, уборка жилья, приготовление пищи и другие, преду­смотренные перечнем бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания. За услуги, не предусмот­ренные перечнем, получателю ренты придется платить, если он пожелает ими воспользоваться;

Ежемесячная рентная выплата с сохранением пенсии

В случае оказания социальных услуг на дому (при проживании в переданном под выплату ренты жилье) гражданин, желающий заключить договор, обращается в территориальный центр социального обслуживания населения по месту нахождения жилого помещения, принадлежащего ему на праве собственности, и представляет следующие документы:

• заявление;

• документ, удостоверяющий личность;

• документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение;

• медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую информацию о наличии медицинских показаний и (или) отсутствии медицинских противопоказаний для оказания социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.

Оказание социальных услуг при условии проживания в доме-интернате

При заключении договора пожизненного содержания с иждивением с условием проживания в доме-­интернате (отделении) повышенной комфортности для престарелых и инвалидов гражданину предоставят:

– жилое помещение (комнату);

– сбалансированное питание;

– круглосуточное медицинское наблюдение и ­медобслуживание;

– технические средства ухода и реабилитации;

– организованный культурный досуг;

– дополнительные бытовые услуги с сохранением пенсии в полном размере и выплатой ренты.

Размер ежемесячной рентной выплаты определяется в зависимости от характеристик передаваемого жилья, но не менее двух базовых величин.

По вопросам социального обслуживания на основе рентных отношений можно обращаться в учреждение социальной защиты «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска» по адресу: ул. 50-летия ВЛКСМ, 19. Контактные телефоны: 8(0225) 72-73-98 (юрисконсульт), 8(0225) 72-73-75 (отделение первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования).

ТЦСОН Первомайского района.