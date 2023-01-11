Социальная поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов

На базе УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска» ежемесячно (в последнюю среду месяца) для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, проводится семинар на тему «Социальные льготы и гарантии, социальная помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов». В работе семинаров принимают участие представители управления социальной защиты администрации Первомайского района г. Бобруйска и Центра. Семьи информируются о мерах государственной поддержки, о государственных льготах, правах и гарантиях предоставляемых семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

Психологом Центра оказывается психологическая помощь семьям, оказавшимся в кризисной ситуации в связи с рождением (с заболеванием) ребенка с особенностями психофизического развития и/или инвалидностью.

УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска» находится по адресу: г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ 19. Время работы: в будние дни с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00. Все интересующие Вас вопросы можно задать, позвонив по номеру телефона 8(0225) 72 73 77.

Сулимова А.А. заведующий отделением социальной адаптации, реабилитации и сопровождаемого проживания УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска»