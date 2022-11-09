Социальная поддержка семей, где несовершеннолетние признанны находящимися в социально опасном положении (СОП)

Считается, что самое безопасное место для детей – это дом, семья. Казалось бы, именно здесь рядом с детьми находятся люди, которые признаны любить и защищать, заботиться о них. Но, к сожалению, не всегда так бывает. Статистика свидетельствует, что с каждым годом увеличивается число неблагополучных семей.

В Территориальном Центре социального обслуживания населения Первомайского района Бобруйска для семей, где дети были признанны в СОП, оказывается психологическая помощь, которая направлена на:

–профилактику семейного неблагополучия;

–определение возможных путей разрешения трудных жизненных ситуаций;

–восстановление утраченных контактов внутри семьи.

Обратиться за оказанием психологических услуг можно по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 19, каб.4. Тел. 72-73-77 (психолог Анна Викторовна Прилищ).