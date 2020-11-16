Соцработникам с 1 января увеличат зарплаты

Зарплаты работников сферы социального обслуживания будут увеличены с 1 января 2021 года. Такая информация размещена на сайте Министерства труда и социальной защиты.

Постановлением Минтруда от 30 октября 2020 года №101 устанавливается с 1 января 2021 года новая стимулирующая выплата работникам бюджетных организаций сферы социального обслуживания. Это надбавка за специфику работы в сфере соцобслуживания в размере от 8% до 12% оклада.

Как пояснили в министерстве, данная мера затронет более 34 тыс. работников. В основном это работники домов-интернатов, территориальных центров социального обслуживания населения.

В результате в следующем году, с учетом запланированного роста базовой ставки, заработная плата работников сферы социального обслуживания вырастет от 35 до 130 рублей (или в среднем на 9 процентов).

Кроме этого, этим постановлением наименование стимулирующей выплаты – «надбавка за специфику работы» служащим, занимающим должности социального работника и сиделки, заменяется наименованием «надбавка за особенности профессиональной деятельности», так как данное наименование наиболее полно соответствует содержанию данной стимулирующей выплаты. При этом размер данной выплаты не меняется и остается прежним – 10 процентов от оклада работника.

Одновременно вносятся корректировки технического характера.