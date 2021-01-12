Соцподдержка, медицина и налоги – какие предложения поступают через сайт Всебелорусского народного собрания

Через сайт Всебелорусского народного собрания vsebel.by поступило уже более 300 предложений, людей интересуют темы соцподдержки, медицины, налогообложения. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Аппарата Совета Министров Валерий Остроумов.

"Рабочая группа по приему и обработке предложений уже занимается анализом предложений, которые поступают в электронном виде в адрес VI Всебелорусского народного собрания на сайте vsebel.by. Активность граждан приятно удивляет, уже поступило более 300 предложений", - рассказал Валерий Остроумов.

"Это вопросы государственной социальной поддержки населения, улучшения качества медицинских услуг, вопросы образования, развития экономики, налогообложения и изменения законодательства", - пояснил представитель Аппарата Совмина.

По его словам, с предложениями обращаются люди разных профессий и возрастов. "Это представители социальной сферы, реального сектора экономики. Предложения идут и от ветеранов, и от молодежи", - отметил он.

Наиболее активны жители Минска - от них больше половины обращений. Меньше всего предложений от регионов пока из Минской области.

Предложения касательно общественно-политического и социально-экономического развития страны направят в республиканский оргкомитет по подготовке и проведению VI ВНС.

"Вопросы, которые касаются ЖКХ, строительства, социальной сферы, будут направляться в соответствующие республиканские органы госуправления, местные органы, иные организации для реагирования и последующего решения", - уточнил Валерий Остроумов.

Как рассказала начальник управления делопроизводства Аппарата Совмина Наталья Шастиловская, в рабочей группе по приему и обработке предложений - 14 человек. "Основная цель нашей группы - чтобы любые конструктивные предложения были рассмотрены и направлены для дальнейшего анализа, - отметила она. - Особенно радуют конкретные предложения: как что-то улучшить, как посмотреть на проблему с другого ракурса".