Социальный парикмахер посетила ТЦСОН Ленинского района

03 февраля отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» посетила выпускница курсов «Лидер» Ольга Новик.

Красиво и ухоженно желает выглядеть не только женщина, но и мужчина. И эту возможность предоставила Ольга Викторовна, мастер-парикмахер оказала посетителям отделения свои услуги на бесплатной основе.

Улыбки, хорошее настроение и красивое отражение в зеркале, является лучшей наградной для молодого мастера.

Если у Вас есть свои идеи, Вы желаете проявить свою активность, поддержать физическую форму, развить творческий потенциал, приобрести новых друзей, мы ждем Вас по адресу: ул.К.Либкнехта, 58, тел. 70-69-60.