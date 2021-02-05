Социальный парикмахер посетила ТЦСОН Ленинского района
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03 февраля отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» посетила выпускница курсов «Лидер» Ольга Новик.
Красиво и ухоженно желает выглядеть не только женщина, но и мужчина. И эту возможность предоставила Ольга Викторовна, мастер-парикмахер оказала посетителям отделения свои услуги на бесплатной основе.
Улыбки, хорошее настроение и красивое отражение в зеркале, является лучшей наградной для молодого мастера.
Если у Вас есть свои идеи, Вы желаете проявить свою активность, поддержать физическую форму, развить творческий потенциал, приобрести новых друзей, мы ждем Вас по адресу: ул.К.Либкнехта, 58, тел. 70-69-60.
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