Социальный аспект – Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы. Дело в том, что они несут еще и дополнительную социальную нагрузку. Об этом глава государства заявил сегодня, посещая ОАО "Тихиничи" в Рогачевском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подробно интересовался состоянием дел в сельском хозяйстве района, развитием организаций и в частности ОАО "Тихиничи". Отдельный акцент был сделан на вовлечении земель в сельхозоборот, их эффективном использовании, мелиорации.

В настоящее время проработан вопрос о присоединении к ОАО "Тихиничи" еще одного небольшого сельхозпредприятия. В планах построить новый молочно-товарный комплекс, увеличить дойное стадо. Александр Лукашенко обратил внимание, что это должен быть полностью продуманный шаг, чтобы не перегрузить основное хозяйство, которое по факту выступает инвестором. Такое решение - о присоединении - поддерживает и само руководство ОАО "Тихиничи", с чем в том числе связывает планы по дальнейшему развитию. "Если руководитель за, - это надо приветствовать, - сказал Президент. - Если он вытащит его и еще два возьмет и потянет, так это только радоваться надо. Но чтобы мы особо на горло не наступали".

"За то, что хозяйство попросил присоединить, за это спасибо. Надо иметь в виду: такие люди заслуживают наград, поддержки и поощрения", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил и социальный аспект. В зоне работы таких крупных предприятий находятся многие деревни. "Вот поэтому я и не разваливаю сельхозпредприятия и кооперативы. Не делю на части", - подчеркнул белорусский лидер.

Он пояснил, что есть фермеры, которые желают взять землю, но нести социальную нагрузку не хотят. "Мы поддерживаем сельское хозяйство (сельхозпредприятия. - Прим. БЕЛТА), потому что они смотрят за деревнями. А социальная сфера и деревни - люди (пенсионеры в основном) - это наша ответственность, государственная. Но коль мы на них (сельхозпредприятия. - Прим. БЕЛТА) переложили, значит, должны поддержать. Вот в чем основная суть поддержки сельского хозяйства, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Если только мы сейчас деревни отдадим сельскому совету... А что у сельсовета? Стол, кабинет и ручка. И он ничего не сделает".