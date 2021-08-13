Социальный аспект – Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы
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В настоящее время проработан вопрос о присоединении к ОАО "Тихиничи" еще одного небольшого сельхозпредприятия. В планах построить новый молочно-товарный комплекс, увеличить дойное стадо. Александр Лукашенко обратил внимание, что это должен быть полностью продуманный шаг, чтобы не перегрузить основное хозяйство, которое по факту выступает инвестором. Такое решение - о присоединении - поддерживает и само руководство ОАО "Тихиничи", с чем в том числе связывает планы по дальнейшему развитию. "Если руководитель за, - это надо приветствовать, - сказал Президент. - Если он вытащит его и еще два возьмет и потянет, так это только радоваться надо. Но чтобы мы особо на горло не наступали".
"За то, что хозяйство попросил присоединить, за это спасибо. Надо иметь в виду: такие люди заслуживают наград, поддержки и поощрения", - подчеркнул белорусский лидер.
Глава государства отметил и социальный аспект. В зоне работы таких крупных предприятий находятся многие деревни. "Вот поэтому я и не разваливаю сельхозпредприятия и кооперативы. Не делю на части", - подчеркнул белорусский лидер.
Он пояснил, что есть фермеры, которые желают взять землю, но нести социальную нагрузку не хотят. "Мы поддерживаем сельское хозяйство (сельхозпредприятия. - Прим. БЕЛТА), потому что они смотрят за деревнями. А социальная сфера и деревни - люди (пенсионеры в основном) - это наша ответственность, государственная. Но коль мы на них (сельхозпредприятия. - Прим. БЕЛТА) переложили, значит, должны поддержать. Вот в чем основная суть поддержки сельского хозяйства, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Если только мы сейчас деревни отдадим сельскому совету... А что у сельсовета? Стол, кабинет и ручка. И он ничего не сделает".
Президент напомнил и о вопросах поддержки многодетных семей на селе, подготовки ребят к школе. Этим в свое время Александр Лукашенко занимался и сам, будучи руководителем сельхозпредприятия. "Надо работать по месту так, как вы видите. Чтобы защитить людей, чтобы не было неравенства", - сказал он.
Первым делом в ОАО "Тихиничи" Александр Лукашенко посетил машинно-тракторный парк сельхозпредприятия. Здесь речь шла о том, как можно экономно и по-хозяйски подходить к тем или иным вопросам в части содержания и строительства объектов, обслуживания и хранения техники. Глава государства в этом плане указал на имеющиеся резервы. Речь не только и не столько о машинном дворе ОАО "Тихиничи" - Президент масштабирует вопрос на страну в целом, ведь от эффективности в отдельных моментах зависит общий финансовый результат предприятий, доходы работников.
"Надо разумно, по уму подойти и создать образцовый машинный двор. Но везде надо экономить", - сказал Александр Лукашенко.
Президент не ограничился докладами чиновников и руководства организации. Конкретными деталями он интересовался у рядовых работников - хватает ли инструмента, как организован ремонт и обслуживание техники и т.д. Как рассказали главе государства, используются инструменты отечественного производства, в том числе продукция Оршанского инструментального завода, решения по развитию которого несколько лет назад принимались на уровне Президента.
Увиденным Александр Лукашенко остался доволен, поблагодарив работников за труд и подчеркнув важность качественного и своевременного обслуживания техники. А иначе и покупать не надо, отметил Президент.-0-