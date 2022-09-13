Социальные учреждения готовы к приему пожилых граждан на осенне-зимний период

На пороге осень — начало отопительного сезона. Самое время позаботиться о пожилых родственниках и пожилых соседях, особенно проживающих в частном секторе.

Есть несколько вариантов по созданию комфортных условий проживания на осенне-зимний период:

1.Отделение круглосуточного проживания для граждан пожилого возраста (далее - ОКП). Такие отделения находятся:

- в Первомайском районе г. Бобруйска по адресу: г. Бобруйск, ул. Бахарова, д. 267, тел. 73-70-48;

- в Бобруйском районе, д. Вишневка, ул. Советская, д. 15-а, тел. 75-90-12;

Дом-интернат. В Могилевской области имеется два дома-интерната общего типа:

- государственное учреждение социального обслуживания «Белыничский дом-интернат для престарелых и инвалидов», г.п. Белыничи, ул. Чапаева, д. 88;

- государственное учреждение социального обслуживания «Рестянский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Чаусский район, д. Приозерная.

Проживание осуществляется как на платной основе, так и на условиях государственного обеспечения.

Период проживания может быть разным:

- постоянное проживание;

- временное проживание (до 1 года);

- краткосрочное проживание (1 месяц) – только на платной основе.

По вопросу определения в социальные учреждения необходимо обратиться в центр социального обслуживания населения по месту регистрации гражданина.

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» находится по адресу: г. Бобруйск, ул. К.Либкнехта, 58, каб.204. тел. 72-83-69.

Режим работы: с 8.00 до 17.00. Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00. Выходной: суббота, воскресенье.