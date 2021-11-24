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Общество

Социальные работники города помогут определить одиноких бобруйчан в интернат этой зимой

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Социальные работники города помогут определить одиноких бобруйчан в интернат этой зимой

Не оставайтесь равнодушными к  пожилым родственникам и  пожилым соседям, особенно к одиноким и одинокопроживающим в частном секторе. Специалисты учреждения «Территориальный центр Ленинского района        Бобруйска» окажут содействие гражданам в оформлении документов для определения в дом-интернат. Период помещения нетрудоспособных граждан в дом-интернат может быть разным:

- на постоянное проживание;

- на временное проживание (до 1 года);

- на краткосрочное проживание (1 месяц).

Специальные жилые помещения в домах-интернатах общего типа предоставляются гражданам, достигшим возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях, инвалидам 1 и 2 группы, утратившим полную или частичную способность к самообслуживанию, нуждающимся в уходе, помощи, бытовом и медицинском обслуживании.

Для определения в дом-интернат общего типа в центр предоставляются следующие документы:

  • паспорт гражданина Республики Беларусь (вид на жительство в Республике Беларусь);
  • заключение ВКК (врачебно-консультационной комиссии);
  • выписка из медицинских документов;
  • документы, подтверждающие право на льготы;
  • две фотографии 30*40.

Специалисты центра запрашивают:

  • сведения о месте жительства и о составе семьи;
  • справку о находящихся в собственности гражданина жилых помещениях в соответствующем населенном пункте (при предоставлении документа, подтверждающего внесение платы);
  • справку о размере получаемой пенсии;
  • копию заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии об инвалидности;
  • оформляют акт обследования материально-бытовых условий проживания.

Прием в дома-интернаты осуществляется по путевке на проживание, выданной комитетом по труду, занятости и социальной защите. Содержание может осуществляться на платных условиях или на условиях государственного обеспечения.

По вопросу определения в дом-интернат необходимо обратиться в учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» по адресу: г.Бобруйск,   ул. К.Либкнехта, 58, каб.204. тел. 72-83-69.

Режим работы: с 8.00 до 17.00. Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00, Выходной:   суббота, воскресенье.

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