Социальные работники города помогут определить одиноких бобруйчан в интернат этой зимой

Не оставайтесь равнодушными к пожилым родственникам и пожилым соседям, особенно к одиноким и одинокопроживающим в частном секторе. Специалисты учреждения «Территориальный центр Ленинского района Бобруйска» окажут содействие гражданам в оформлении документов для определения в дом-интернат. Период помещения нетрудоспособных граждан в дом-интернат может быть разным:

- на постоянное проживание;

- на временное проживание (до 1 года);

- на краткосрочное проживание (1 месяц).

Специальные жилые помещения в домах-интернатах общего типа предоставляются гражданам, достигшим возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях, инвалидам 1 и 2 группы, утратившим полную или частичную способность к самообслуживанию, нуждающимся в уходе, помощи, бытовом и медицинском обслуживании.

Для определения в дом-интернат общего типа в центр предоставляются следующие документы:

паспорт гражданина Республики Беларусь (вид на жительство в Республике Беларусь);

заключение ВКК (врачебно-консультационной комиссии);

выписка из медицинских документов;

документы, подтверждающие право на льготы;

две фотографии 30*40.

Специалисты центра запрашивают:

сведения о месте жительства и о составе семьи;

справку о находящихся в собственности гражданина жилых помещениях в соответствующем населенном пункте ( при предоставлении документа, подтверждающего внесение платы );

); справку о размере получаемой пенсии;

копию заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии об инвалидности;

оформляют акт обследования материально-бытовых условий проживания.

Прием в дома-интернаты осуществляется по путевке на проживание, выданной комитетом по труду, занятости и социальной защите. Содержание может осуществляться на платных условиях или на условиях государственного обеспечения.

По вопросу определения в дом-интернат необходимо обратиться в учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» по адресу: г.Бобруйск, ул. К.Либкнехта, 58, каб.204. тел. 72-83-69.

Режим работы: с 8.00 до 17.00. Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00, Выходной: суббота, воскресенье.

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