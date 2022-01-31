Социальная скидка распространена на овощи и яблоки
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли совместно с участниками Ассоциации розничных сетей подписало дополнительное соглашение №1 к соглашению о предоставлении скидок на социально значимые товары первой необходимости социально уязвимым категориям населения от 12 января 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе МАРТ.
"Дополнительным соглашением закреплено обязательство сетей распространить социальную скидку, в том числе на овощи и яблоки, регулирование цен на которые закреплено постановлением №36", - отметили в пресс-службе.
Помимо этого уточнен перечень социально уязвимых категорий населения: инвалиды как самостоятельная категория включены в соглашение от 12 января 2022 года.
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