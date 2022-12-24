Сочельник у западных христиан

Сочельник — день накануне Рождества Христова и приготовления к этому великому празднику.

Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» — это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами. Традиционно вкушать «сочиво» положено в канун праздника только после литургии, которая соединяется с вечерней. Традиция не вкушать пищи до первой вечерней звезды, связана с воспоминанием о явлении звезды на Востоке, возвестившей о рождении Христа. Однако уставом эта традиция не предписана.

В рождественский сочельник в церквях утром служится месса по чину Адвента, а месса навечерия Рождества начинается затемно, как правило, в полночь, но по пастырским соображениям разрешено начинать богослужение на несколько часов раньше.

Сегодня Сочельник во многих западных странах, как и Рождество, — это семейный праздник. Даже те, кто не посещает церковь, собираются вечером за столом всей семьей.

Весь ритуал трапезы Сочельника возглавляет отец семейства. Перед самым началом застолья читают отрывок Евангелия от Святого Луки о Рождестве Христа и читают общую семейную молитву.

Во время ужина присутствующие обмениваются облатками. Облатки — это пластинки пресного хлеба, с фигурным рисунком, которые символизируют тело Христа. Отломив кусочек облатки, тот, кому ее дарят, произносит доброе пожелание. Это очень трогательное и важное событие вечера.

Повсеместно распространен и обычай оставлять за рождественским столом незанятое место. Если кто-нибудь придет в дом в Рождество, то будет принят, как брат. Этот обычай — знак памяти о близких и дорогих людях, которые не могут в этот день встретить праздник вместе с семьей.

Напомним, что Русская Православная церковь отмечает Рождественский сочельник 6 января.

По материалам calend.ru.