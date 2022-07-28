Собственное производство витаминов планируют создать на базе БНБК

Отдельное производство витаминов планируют создать на базе Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК). Об этом во время посещения корпорации журналистам рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.

Таких предприятий, как БНБК, в мире всего двадцать, и среди них белорусское имеет свои отличительные особенности. "Оно гармонично реализует интересы производителей зерна и переработчиков. Сейчас в стране создаются сырьевые базы, которые уже есть в Глусском, Пуховичском и Бобруйском районах Беларуси, а в планах - Осиповичский. Имеем уже 112 тыс. га земли и весь перечень необходимой техники. Планируется загрузить эти территории мощностями БНБК. Это тесная кооперация, которая послужит серьезным экономическим укреплением и сельхозпредприятий, и создаст условия для роста предприятия", - отметил Леонид Заяц.

Также сейчас ведутся переговоры с китайскими партнерами о создании еще одной мощности по производству витаминов на базе БНБК. "Наша страна не производит витамины, да и в мире - это считанные предприятия. Беларусь будет иметь тот продукт, который раньше импортировался, а значит - укреплять позиции на постсоветском пространстве, в мире", - добавил вице-премьер.

На новом предприятии планируется производить витамины В2, В12, С. "Мы относимся к витаминам как к лекарствам, но в некоторых странах они потребляются вместе с пищей и уже стали частью повседневного рациона людей, - подчеркнул директор БНБК Даниил Урицкий. - Сейчас проект на китайской стороне, правительство поддержало строительство такой мощности. Надеемся, что эти процедуры закончатся до лета следующего года и мы начнем строительство этого объекта".

Инвестиционный проект "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" предполагает организацию до 2032 года производства глубокой переработки зерна по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот для производства и выхода на местный и экспортный рынки высокопродуктивных сбалансированных комбикормов и премиксов.