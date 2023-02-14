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Собрания граждан по общественно-значимым вопросам

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Собрания граждан по общественно-значимым вопросам

14 февраля в 17.00 в ГУО «Бобруйский государственный механико-технологический колледж» (ул. Гагарина,2) и в УО «Бобруйский государственный медицинский колледж» состоятся собрания граждан по общественно-значимым вопросам.

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