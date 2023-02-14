Собрания граждан по общественно-значимым вопросам
8 0
Фотографии: из открытых источников
14 февраля в 17.00 в ГУО «Бобруйский государственный механико-технологический колледж» (ул. Гагарина,2) и в УО «Бобруйский государственный медицинский колледж» состоятся собрания граждан по общественно-значимым вопросам.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram, TikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
В школе № 4 с будущими абитуриентами было проведено заседание «Моя будущая профессия»
-
Конкурс инвестиционных проектов для субъектов малого предпринимательства Могилевской области
-
Собрания граждан по общественно-значимым вопросам
-
Детский сад в Киселевичах планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году
-
Картина недели от «Бобруйск 360»
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости