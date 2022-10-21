Соблюдать меры профилактики

Salmonella является одной из четырех основных причин диарейных болезней во всем мире. Устойчивость к противомикробным препаратам – проблема общест­венного здравоохранения, вызывающая озабоченность во всем мире, и данная инфекция входит в число микроорганизмов, у которых появилось определенное количество устойчивых серотипов, встреча­ющихся в пищевой цепи.

Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии информирует, что за 9 месяцев 2022 года по результатам анализа заболеваемости сальмонеллезом установлено: группами высокого риска заражения являлись «60 и более лет» – 34,5%, дети «3-6 лет» – 14,5%. Из заболевших преобладали пенсионеры – 29%, дети дошкольного возраста неорганизованные – 16%. Исходя из этого, давайте ответим на вопросы: чем могут быть опасны немытые яйца и птица, насколько важно помнить о правилах личной гигиены, соблюдении технологии приготовления блюд и их хранении. Сальмонеллез – болезнь, вызываемая бактерией Salmonella. Для нее обычно характерны резкое повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота и иногда рвота. Симптомы болезни появляются через 6-72 часа (обычно через 12-36 часов) после поглощения Salmonella, а заболевание длится от 2 до 7 дней. Симптомы сальмонеллеза протекают относительно легко, и в большинстве случаев пациенты выздоравливают без специального лечения. Однако в некоторых случаях, особенно у детей и пожилых пациентов, связанное с болезнью обезвоживание может становиться тяжелым и представлять угрозу для жизни.

Источники и передача инфекции

– Бактерия Salmonella широко распространена среди домашних и диких животных, преимущественно использу­емых в пищу, таких как домашняя птица, свиньи и крупный рогатый скот, а также среди кошек, собак, птиц и рептилий, таких как черепахи. – Salmonella может проходить через всю пищевую цепь – от корма для животных, первичного производства и до дома или предприятий общественного питания.

– Люди заражаются сальмонеллезом, как правило, в результате потребления зараженных пищевых продуктов животного происхождения (в основном яиц, мяса, домашней птицы и молока), хотя к передаче инфекции могут быть причастны и другие пищевые продукты, включая зеленые овощи, фрукты, ягоды и зелень, которые плохо вымыты или не вымыты вовсе.

– Может иметь место и передача инфекции от человека человеку фекально-­оральным путем.

– Случаи заболевания людей происходят также при контактах с инфицированными животными, включая домашних (у инфицированных животных признаки болезни часто не проявляются). Не стоит также их кормить сырыми мясом, птицей во избежание заражения.

Как уберечь себя и близких

– Нужно всегда мыть руки с мылом в случае загрязнения: после прихода с улицы, после посещения туалета, перед едой, перед и после приготовления пищи;

– яйца приобретайте по надобности в небольших количествах, не храните их длительно вне холодильника;

– не рекомендуется употреблять в пищу сырые яйца, их следует обязательно промывать под проточной водой и кушать только после тепловой обработки, варить вкрутую не менее 10 минут, а при жарке разбивать желтки;

– проводите разделку мяса и готовых продуктов отдельными ножами на отдельных досках. Мясо следует варить небольшими кусками до 10 см в течение часа, куски больших размеров – не менее 2 часов. Особенно тщательно подвергайте термической обработке шашлыки, в том числе из куриного мяса;

– мамы, помните, что детские смеси готовятся на одно кормление, вскрытые мясные консервы используются сразу после вскрытия, предметы ухода, бутылочки, соски подвергаются кипячению;

– не приобретайте пищевые продукты в местах несанкционированной торговли, у случайных лиц. Наиболее опасными в эпидотношении являются молочные и мясные продукты, рыба и яйца;

– интересуйтесь наличием документов, удостоверяющих их качество и безо­пасность, страной-поставщиком, обращайте внимание на сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, особенно скоропортящихся (мясных, молочных, кондитерских изделий).

Берегите себя и близких!

Елизавета ЧИГРЯЙ,

врач-эпидемиолог БЗЦГиЭ.