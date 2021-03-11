Соблюдение Конституции и законов страны является основой единства общества – послание КС

Соблюдение Конституции и законов своей страны является основой единства и консолидации общества. Об этом говорится в заключительной части послания Конституционного суда Президенту и палатам Национального собрания "О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2020 году", которую озвучил сегодня председатель суда Петр Миклашевич.

Петр Миклашевич проинформировал, что Конституционный Суд за 2020 год проверил 44 закона, принятых Национальным собранием, до их подписания Президентом, и в целом признал их все соответствующими Конституции. Вместе с тем в некоторых законах были выявлены дефекты правового регулирования, обусловленные наличием пробелов, правовой неопределенности, в связи с чем законодателю рекомендовано устранить их при дальнейшем совершенствовании законодательного регулирования общественных отношений. "Также в решениях Конституционный суд указывал правоприменителям, чтобы не искажался конституционно-правовой смысл норм законов и чтобы это не приводило к ущемлению законных прав и свобод граждан", - отметил председатель КС.

"Конституционный суд считает, что законодателю необходимо в принимаемых законах адекватно отражать складывающиеся общественные отношения, опираться на поддержку широких слоев населения при установлении изменения правового регулирования в важных сферах жизнедеятельности общества и государства. В этих целях целесообразно в практике законотворческой деятельности системно использовать институты прогнозирования, общественного обсуждения и общественных экспертиз, общенациональных и региональных диалогов по проектам нормативных правовых актов", - говорится в послании КС.

Особое внимание в документе уделено тематике правового регулирования в связи с развитием информационно-коммуникационных технологий, цифровизацией общественных отношений. Формирование новых политической, социальной, экономической и правовой реальности обуславливает обновление и трансформацию права, убеждены в КС. "Это требует доктринального осмысления и эффективного законодательного регулирования. В новых условиях система права должна гарантировать безопасность реализации прав и свобод человека, стабильность и динамизм в конституционном развитии, сохранение и укрепление национальных фундаментальных ценностей белорусского общества и государства", - подчеркнул Петр Миклашевич, зачитывая послание.

Приоритетным направлением он назвал комплексное и системное правовое обеспечение цифровой экономики для создания максимально благоприятных условий и стимулирования деловой активности. "Конституционный суд отмечает, что для цифровой экономики требуются развитие нормативной правовой базы, создание правовых регуляторов нового поколения, обеспечивающих цифровую трансформацию экономических процессов. В этих целях необходимо совершенствование законодательного регулирования, цифровых правоотношений, институтов права собственности, корпоративного права, аграрного права, коммерческого права, закрепление цифровых прав и раскрытие их содержания в Гражданском кодексе", - отметил председатель КС.

В связи с возникновением новых форм занятости, развития разного рода услуг КС полагает, что законодателям "необходимо вырабатывать правовые механизмы, обеспечивающие современные стандарты социальной защиты и социального страхования" для работников всех форм занятости.

Конституционный суд также обратил внимание парламента на необходимость своевременного законодательного регулирования новых общественных отношений, возникающих в связи с цифровизацией, и новых механизмов реализации прав и свобод, обладающих виртуальным выражением.

"Модернизация конституционно-правового статуса личности требует развития правового регулирования с учетом того, что общеправовой принцип свободы личности в настоящее время включает добровольное информированное согласие человека на взаимодействие с информационно-интеллектуальными системами и обязанность государства обеспечить безопасность такого взаимодействия", - говорится в послании КС.

Затрагивается в документе и необходимость поиска баланса публичных и частных интересов, действий власти и свободы личности на различных уровнях их проявления. Для этого, по мнению КС, требуется своевременное законодательное регулирование новых форм и способов гражданского участия в управлении делами общества и государства.

В послании особо подчеркивается роль Конституции как правового фундамента демократического обустройства общества и государства. "Эволюционное конституционное развитие на основе фундаментальных конституционных идеалов и ценностей обеспечивает преодоление новых угроз, верховенство права и конституционного правопорядка. Конституционный суд полагает, что в общественном сознании необходимо укреплять понимание того, что уважение, осознанное и добровольное соблюдение конституции и законов своей страны являются основой единства и консолидации общества, стабильного и динамичного развития Беларуси", - озвучил Петр Миклашевич послание КС.