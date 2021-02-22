Соблюдая правила безопасности, вы сохраняете жизнь себе и близким

Как ни странно, но причины несчастных случаев с электричеством в быту остаются неизменными десятилетиями – это нарушение правил эксплуатации или использование неисправных электроприборов. В каждом доме имеются не один десяток электроприборов: осветительные, телевизоры, холодильники, стиральные машины, утюги, электрочайники микроволновки, обогреватели, зарядные устройства, которые должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями заводов–изготовителей.

Какие опасности скрываются в этих привычных для нас приборах, и к чему может привести неосторожное обращение с ними?

Осветительные приборы редко являются причинами электротравм или пожаров. Для этих приборов основное правило – не оставлять их на длительный срок включенными без присмотра и не располагать рядом горючие материалы. Включенные электролампы выделяют большое количество тепла, и их стеклянные колбы сильно накаляются, поэтому недопустимо покрывать лампы бумагой, материей и другими легко воспламеняющимися материалами. Для переносных светильников, настольных ламп опасным местом являются провода, нарушение изоляции, а нарушение токоведущих частей ведет к искрению и возгоранию. Особенно надо отметить, что если эти приборы установлены на неустойчивых, неудобных в обслуживании поверхностях, и ими пользуются люди в преклонном возрасте с ограниченными возможностями, это может привести к несчастным случаям, пожарам. Такой случай произошел 9.01.2021 на ул. Пушкина в жилой комнате, где находилась 88 летняя хозяйка квартиры. Оставленная включенной настольная лампа на узком подоконнике могла послужить причиной возгорания кровати, на которой лежала женщина в преклонном возрасте.

Радиоэлектронные приборы-телевизоры, компьютерная техника, несут не меньшую опасность, если не соблюдать правила эксплуатации, указанные в паспорте. Такие приборы нельзя закрывать вентиляционные отверстия в корпусе, устанавливать в нишу, оставлять на длительное время в «дежурном» режиме. Перед использованием зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов в гараже внимательно прочитайте паспорт завода-изготовителя, не используйте их при низких температурах и не оставляйте эти приборы включенными без присмотра. Кроме того, в гаражах, где воздух насыщен парами бензина, короткое замыкание в проводах грозит воспламенением ГСМ и пропитанной ими одежды. Днем 19.01.2021 произошел пожар в гараже частного дома по ул. Социалистической. В результате оставленного без присмотра подключенного зарядного устройства и нарушения правил эксплуатации, отличных от требований заводов – изготовителей, произошел пожар в гараже.

Нельзя подключать через удлинители ваши электроприборы длительно или постоянно включенные в сеть – холодильники, наиболее мощные электроприборы: электроплитки, стиральные машины, электроводонагреватели, печи СВЧ. Для таких электроприборов необходимо сделать стационарные розетки, приближая их к месту установки электроприборов. Чтобы не пострадать по собственной вине, необходимо придерживаться самого главного правила в быту - не оставлять включенные электроприборы без присмотра. Даже в «режиме ожидания» они могут представлять серьезную угрозу, поэтому, уходя из дома, обязательно вынимайте из розеток вилки всех электроприборов (исключение - холодильник).

Инспектор энергогазинспекции Бобруйского межрайонного отделения филиала «Госэнергогазнадзор» по Могилевской области А. Б. Фролина