Соблюдают ли бобруйчане обязательный масочный режим? (видео)

Обязательно к соблюдению. В Бобруйске начался усиленный контроль за масочным режимом. Выявляли нарушителей сотрудники санэпидемстанции. Первым делом, проверили общественный транспорт. Есть ли ответственность разбиралась Ольга Васенда.