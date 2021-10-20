2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

COVID-19Общество

Соблюдают ли бобруйчане обязательный масочный режим? (видео)

39 0

Соблюдают ли бобруйчане обязательный масочный режим? (видео)
Обязательно к соблюдению. В Бобруйске начался усиленный контроль за масочным режимом. Выявляли нарушителей сотрудники санэпидемстанции. Первым делом, проверили общественный транспорт. Есть ли ответственность разбиралась Ольга Васенда.
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »