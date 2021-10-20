Соблюдают ли бобруйчане обязательный масочный режим? (видео)

Обязательно к соблюдению. В Бобруйске начался усиленный контроль за масочным режимом. Выявляли нарушителей сотрудники санэпидемстанции. Первым делом, проверили общественный транспорт. Есть ли ответственность разбиралась Ольга Васенда.
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