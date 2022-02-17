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Соблюдайте правила электробезопасности

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Соблюдайте правила электробезопасности

Несмотря на проводимую профилактическую работу с населением по предупреждению электротравматизма  по прежнему имеют место случаи поражения электрическим током граждан.    

Так в августе 2021 года  в деревне Старая Рудня Гродненского района Гродненской области пострадавший, включил  в розетку электрический удлинитель, после чего протянул кабель длинной около 30 метров из дома к саду для подключения бытового электрического прибора. Взявшись руками за участок удлинителя с поврежденной изоляцией,  был смертельно поражен электрическим током.

Госэнергоганадзор предупреждает:  электроустановки опасны – поражение человека электрическим током может произойти без прикосновения, а только при приближении на опасное расстояние к токоведущим частям. Всякого рода действия в непосредственной близости от электроустановок могут привести к трагическим последствиям.

В целях исключения нанесения ущерба здоровью и жизни людей Госэнергоганадзор рекомендует :

- не пользоваться включенными в сеть «кустарно»  изготовленными удлинителями, так же с поврежденной изоляцией проводов в садах, огородах, сырых помещениях и помещениях с токопроводящими полами;

- не приближаться к оборванным,  лежащим на земле проводам линий электропередачи на расстояние менее 8 метров;

- не влезать на опоры и не делать  набpосы  на  провода линий электропередачи;

- не  заходить за ограждения трансформаторных подстанций, в трансформаторные пункты и на строительные площадки, где могут применяться временные электропроводки.

 Не становитесь новой жертвой  воздействия электрического тока!   

Государственный  инспектор по энергетическому и газовому надзору Бобруйского межрайонного отделения А.В. Кошелев

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