Соблюдайте правила электробезопасности

Несмотря на проводимую профилактическую работу с населением по предупреждению электротравматизма по прежнему имеют место случаи поражения электрическим током граждан.

Так в августе 2021 года в деревне Старая Рудня Гродненского района Гродненской области пострадавший, включил в розетку электрический удлинитель, после чего протянул кабель длинной около 30 метров из дома к саду для подключения бытового электрического прибора. Взявшись руками за участок удлинителя с поврежденной изоляцией, был смертельно поражен электрическим током.

Госэнергоганадзор предупреждает: электроустановки опасны – поражение человека электрическим током может произойти без прикосновения, а только при приближении на опасное расстояние к токоведущим частям. Всякого рода действия в непосредственной близости от электроустановок могут привести к трагическим последствиям.

В целях исключения нанесения ущерба здоровью и жизни людей Госэнергоганадзор рекомендует :

- не пользоваться включенными в сеть «кустарно» изготовленными удлинителями, так же с поврежденной изоляцией проводов в садах, огородах, сырых помещениях и помещениях с токопроводящими полами;

- не приближаться к оборванным, лежащим на земле проводам линий электропередачи на расстояние менее 8 метров;

- не влезать на опоры и не делать набpосы на провода линий электропередачи;

- не заходить за ограждения трансформаторных подстанций, в трансформаторные пункты и на строительные площадки, где могут применяться временные электропроводки.

Не становитесь новой жертвой воздействия электрического тока!

Государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору Бобруйского межрайонного отделения А.В. Кошелев