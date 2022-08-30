Соберем детей в школу вместе

Главная цель республиканской благотворительной акции «Соберем портфель вместе», стартовавшей 25 июля и которая продлится по 8 сентября включительно, — помощь в подготовке детям из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, а также семей, находящихся в социально опасном положении.

26 августа работники инспекции МНС по Бобруйскому району присоединились к акции, приехали в пос. Глушу в детский дом семейного типа приемных родителей Александра и Светланы Рак. Первый заместитель начальника налоговой инспекции Бобруйского района Константин Новиков и ведущий референт инспекции Елизавета Хритонова подарили детям школьные принадлежности. Девочки и мальчики в свою очередь оказали гостям радушный прием. Ребята пригласили гостей на чай с пирогом с яблоками. Дети и взрослые замечательно провели время, беседуя о предстоящих заботах и радостях чудесной школьной поры.

— Успехов вам и интересной учебы, ребята! — пожелали работники налоговой инспекции на прощание.