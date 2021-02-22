Собаки прошли тест на осознание границ своего тела

Несмотря на то, что с классическим зеркальным тестом домашние собаки не справляются, они осознают границы своего тела, а точнее, способны воспринимать свое тело как помеху при решении задачи. В эксперименте, проведенном венгерскими учеными, 29 из 32 животных догадались, что необходимо сойти с коврика, чтобы подать предмет, закрепленный на нем. При этом собаки намного реже сходили с коврика, не отпуская игрушки, если она была прикреплена к земле. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Сложная система представлений о себе у человека (самосознание) начинается с осознания своего тела, а точнее — с понимания о том, как тело воздействует на внешний мир и осознания границ своего тела. В пять месяцев младенцы отличают движение своих ног от видеозаписи, а к полутора годам дети опознают себя в зеркале. Шимпанзе и все гоминиды, слоны, дельфины, сороки тоже способны обнаружить с помощью зеркала отметины, нанесенные краской на недоступные прямому взору участки тела. Но домашние собаки не справляются с этим тестом, поэтому непонятно, способны ли они осознавать свое тело: может оказаться, что проблема зеркального теста просто в неподходящем для собак дизайне эксперимента. Тем более, что собаки распознают свой запах и осознают размеры своего тела, пытаясь пройти только сквозь те отверстия, в которые могут протиснуться.

Рита Ленкей и ее коллеги из Будапештского университета провели эксперимент с участием 32 взрослых собак разных пород и пола и их хозяев. Все участвующие собаки умели по команде подать предмет и продемонстрировали это до начала эксперимента. Также до эксперимента ученые убедились, что их испытуемые не пугаются от движения коврика под собой.

В эксперименте собаки стояли на коврике и перед ними лежала игрушка или небольшой предмет, который мог быть прикреплен к коврику (тестовое условие) или земле (контрольное условие). Владелец просил собаку подать ему этот предмет, а экспериментатор следил за поведением животного: как быстро и как часто в зависимости от условий животное сойдет с коврика, оставит ли игрушку во рту и попытается отдать ее хозяину (похожий тест ранее успешно прошли слоны, на этом видео можно посмотреть один из фрагментов этого теста, и дети).

Оказалось, что в контрольном условии с коврика сошли 14 собак из 32, а в тестовом условии — 29 из 32. Также ученые обнаружили, что, когда собаки не могли передать объект своему хозяину, потому что объект был прикреплен к коврику, на котором стояли собаки, они чаще (p ≤ 0,005) и раньше (p < 0,001) сходили с него, чем в контрольном условии. Более того, в тестовой задаче, сойдя с коврика, животные чаще оставляли предмет во рту и пытались принести его хозяину, чем в контрольном условии (p < 0,001).

То есть домашние собаки способны не просто осознать препятствие, но понять, что их тело является препятствием. Другими словами, они понимают, как их тело влияет на другие объекты, а значит, обладают некоторыми представлениями о своем теле или осознают его.

Интересно, что маленькие дети начинают успешно справляться с этим тестом в том же возрасте, когда и с тестом с зеркалом, и результаты прохождения двух задач взаимосвязаны. Также слоны успешно прошли оба теста, а собаки справились лишь со вторым. Авторы считают, что это подтверждает идею о том, что самосознание — это совокупность более или менее связанных когнитивных навыков, где наличие или отсутствие определенного звена может зависеть от экологических потребностей и когнитивной сложности вида. Например, для собак важнее акустическая и обонятельная стимуляция, а на зрение они полагаются куда меньше.

Тест с зеркалом не проходят и кошки, но очень удивляются, если им показать хозяина в накладном фильтре в виде кошачьей морды, и сравнивают лицо хозяина с изображением в смартфоне, будто понимают, как пользоваться зеркалом. Оказывается, животные реагируют на неизвестное существо, а к хозяину поворачиваются не для того, чтобы сравнить, а обращаются за поддержкой и помощью.