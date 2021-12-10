Собаки лают, караван идет. Спокойная работа против санкционной истерики Запада

На самом предприятии, впрочем, острой проблемы не видят, говорят: ситуация неприятная, но не критическая. Да и работать в режиме санкционного давления для нашего промгиганта дело не новое. Помнится, в 2006-м США уже вводило санкции, под которые на длительное время попадала «Белшина». И что? Предприятие как работало, так и работает: наращивает производственные мощности, осваивает новую конкурентоспособную продукцию, расширяет рынки сбыта.

«Белшина» давно завоевала на международной арене статус надежного партнера, а выпускаемая ею продукция славится наилучшим соотношением цены и качества. Предприятие поддерживает деловые отношения с более чем 70-ю странами мира и открыто для взаимовыгодного сотрудничества. Всего только за несколько последних месяцев уходящего года «Белшина» приняла плодотворное участие в международных выставках в ОАЭ, Пакистане, Азербайджане, Казахстане, России. Это лишний раз доказывает, что на европейских и американских рынках свет клином не сошелся. Диверсификация экспорта, переориентация рынков сбыта, импортозамещающая политика: на «Белшине» в любых условиях умеют работать. И работать хорошо.

А для Евросоюза введение санкций – скорее жалкие потуги показать, что они принимают действия. Хоть какие-то. Пусть и символичные…