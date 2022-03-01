Собака спасла от гибели своего хозяина-инвалида

9-летняя собака по кличке Сара спасла жизнь своему хозяину, который едва не утонул в озере города Порт-Сент-Луси в США, пишет mail.ru.

81-летний Гарри Смит отправился на прогулку по набережной со своим псом. Мужчина находился в инвалидной коляске. В какой-то момент она потеряла сцепление с дорогой и поехала к озеру. Спустя мгновение мужчина оказался в воде. Он начал звать на помощь, поскольку не умеет плавать. Собака сразу же попыталась привлечь внимание людей.

Двое прохожих услышали лай Сары и прибежали на помощь. Один из парней прыгнул в воду, второй схватил Смита за руки. Вместе они вытащили мужчину на берег.

Молодые люди оказали Смиту первую помощь. Оказавшийся рядом полицейский отвез пострадавшего и его собаку домой.