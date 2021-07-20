Снят запрет на посещение лесов в Могилевской области
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По состоянию на 19 июля (09:40) запрет на посещения лесов снят во всех районах Могилевской области.
Тем не менее, погодные условия остаются нестабильными: за снижением температуры воздуха может снова наступить жара. Поэтому актуальную информацию о районах, в которых вводится или снимается запрет на посещение лесов можно узнать на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства или в лесхозах непосредственно.
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Снят запрет на посещение лесов в Могилевской области