Снова ожидаются морозы. МЧС напоминает: не перекаливайте печь

7 и 8 февраля в ночные и утренние часы местами по области ожидается понижение температуры воздуха до -28 градусов. Прошедшие январские морозы заставили жителей частного сектора активнее топить печи. Последствия нарушений правил устройства и эксплуатации печи не заставили себя долго ждать. Так из 16 пожаров, произошедших за первый месяц нового года, вероятной причиной 10 стало нарушений правил устройства и эксплуатации печи.

Во избежание нежелательных последствий пожара МЧС в очередной раз напоминает: не перекаливайте печь, помните, что топить печь более 2-х часов подряд нельзя. При сильных морозах, печь безопаснее протапливать дважды в сутки, с некоторым интервалом.

Теплогенерирующие аппараты, печи топите только с закрытыми дверцами. Помните, что топливо и одежду НЕЛЬЗЯ сушить и складировать на печах и около печей. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи. Минимум за 2 часа до сна прекращайте топку печи. Не закрывайте заслонку дымохода печи, пока угли полностью не прогорят.

Исправные электрообогреватели допускается использовать только заводского изготовления. Запрещается использовать электрообогреватели для сушки белья и обуви. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра включенный электрообогреватель.

Соблюдайте элементарные правила безопасности. Берегите себя и своих близких! В случае пожара звоните 101 или 112.