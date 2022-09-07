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Экономика

Снопков: в санкционный 2022 год белорусский экспорт показывает рекордные объемы

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Снопков: в санкционный 2022 год белорусский экспорт показывает рекордные объемы

В санкционный 2022 год белорусский экспорт показывает рекордные объемы. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер Николай Снопков, передает корреспондент БЕЛТА.

"В импортозамещении самое главное - это экспорт. Поэтому с удовольствием могу констатировать, что Беларусь четвертый месяц подряд растет, экспорт прирастает. Сальдо традиционно в последние месяцы складывается исторически высокое. Более того, аналитика показывает, что за период с 2015 года среднемесячный экспорт товаров в Беларуси составлял $2,5 млрд. За июль это $3,2 млрд. То есть в санкционный 2022 год экспорт, отрезанный от Европейского союза и от Украины, показывает исторически рекордные объемы в абсолютном выражении", - отметил Николай Снопков.

Первый вице-премьер также напомнил о программе сотрудничества с Россией по финансированию импортозамещающих проектов в Беларуси. По его словам, подготовка соглашения находится на завершающей стадии.

Расширять политику импортозамещения Беларусь будет также опираясь на сотрудничество с Китаем. У КНР есть возможность поставить оборудование "в моменте" и помочь с созданием в Беларуси необходимых производств.

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