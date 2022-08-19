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Культура

Снимаю для Bobrlife

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Снимаю для Bobrlife

Наши ремесленники талантливы, мы в этом уверены. Они создают удивительные, качественные вещи, приносящие в ваш дом уют и стиль. Они делают вас уникальными, ведь, выбрав украшение или аксессуар с пометкой hand made, вы будете заметны и оригинальны. Игрушки и кухонная утварь из экологически чистых материалов, бижутерия, сумки, украшения для волос, статуэтки, картины, альбомы… ­Каждое изделие Made in Bobruisk пропитано теплом и вниманием его создателя.

Уважаемые читатели, давайте знакомиться с бобруйскими мастерами и рукодельницами, а заодно примите участие в фоточеллендже с розыгрышем призов от наших ремесленников, который объявляет редакция газеты «Бабруйскае жыццё». Следите за обновлениями на нашем сайте Bobrlife.by и на страницах газеты. Каждую неделю мы ждем от участников фото на определенную тематику. Тема этой – уходящее лето в Бобруйске.

Фото вы можете разместить в своей социальной сети с хэштегом #bobrlife или #снимаю_для_bobrlife. Можете также прислать фотографию на почту babruiskae@gmail.com или в сообщения наших официальных соцсетей.

В конце каждой недели редакция определяет лучшее фото, соответствующее заданной теме. Приз – изделие ремесленника, о котором вы узнаете на страницах наших газеты и сайта. Победителя ждет также небольшой сюрприз от коллектива «БЖ».

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