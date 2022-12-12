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Фотофакт

Снежные выходные вдохновили бобруйчан на создание оригинальных снеговиков

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Снежные выходные вдохновили бобруйчан на создание оригинальных снеговиков

Светлана Стрижевская прислала нам двух «стражников двора».

Артём (10лет) и Ксения (6 лет) здорово провели время у  бабушки и дедушки в деревне. Вот такой озорной снежный человек у них вышел.

Дмитрий и Маргарита Потёмкины назвали снеговика Ваней. Мило, не правда ли? Заметьте, как снеговики укрепляют отношения братьев и сестер.

Снежный качок от Дианы Мухиной и Вячеслава Хурсанова украшает теперь центральный городской парк.

Бобруйчане, если погода позволяет и есть вдохновение, то не стесняйтесь и присылайте нам еще фото ваших снежных творений с пометкой «На конкурс снеговиков». С удовольствием опубликуем на сайте и в газете. Батл на звание «Лучший снеговик» продолжается.

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