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Погода

Снегопад и до -3 ожидается в Бобруйске 12 февраля

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Снегопад и до -3 ожидается в Бобруйске 12 февраля

Снегопад и до минус трех ожидается в Бобруйске сегодня, об этом сообщили в Могилевоблгидромете.

В субботу в Бобруйске будет преобладать облачная погода. Снегопад. Слабый гололед. Ветер западный, во второй половине дня с переходом на северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью от минус 2 до минус 1 градуса, днем от минус трех до минус одного градуса.

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